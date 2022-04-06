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«Цмоки» уступили «Нижнему Новгороду» в игре Единой лиги ВТБ

06 апреля 2022 19:51
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Новости Беларуси. Минские «Цмоки» в заключительной домашней игре регулярного этапа Единой лиги ВТБ на своей площадке уступили «Нижнему Новгороду», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Цмоки» уступили «Нижнему Новгороду» в игре Единой лиги ВТБ -1

С первых минут гости взвинтили темп и ушли в отрыв. К 10-й минуте «драконы» проигрывали гостям со счетом 7:31. В дальнейшем минчане пытались догнать соперника, однако баскетболисты «Нижнего Новгорода» не оставили хозяевам ни единого шанса. Итоговый счет в пользу «Нижнего Новгорода» – 95:53. Следующую игру белорусский клуб проведет на выезде 13 апреля против питерского «Зенита».

# Баскетбол # Фотофакт

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