«Цмоки» уступили «Нижнему Новгороду» в игре Единой лиги ВТБ

Новости Беларуси. Минские «Цмоки» в заключительной домашней игре регулярного этапа Единой лиги ВТБ на своей площадке уступили «Нижнему Новгороду», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С первых минут гости взвинтили темп и ушли в отрыв. К 10-й минуте «драконы» проигрывали гостям со счетом 7:31. В дальнейшем минчане пытались догнать соперника, однако баскетболисты «Нижнего Новгорода» не оставили хозяевам ни единого шанса. Итоговый счет в пользу «Нижнего Новгорода» – 95:53. Следующую игру белорусский клуб проведет на выезде 13 апреля против питерского «Зенита».