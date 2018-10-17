Теннис. Вера Лапко вышла в ¼ финала турнира в Люксембурге

Новости Беларуси. 17 октября на теннисном турнире WTA в Люксембурге Вера Лапко вышла в четвертьфинал, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска обыграла француженку Паулин Парментье в двух сетах.
Новости Беларуси. 17 октября на теннисном турнире WTA в Люксембурге Вера Лапко вышла в четвертьфинал, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска обыграла француженку Паулин Парментье в двух сетах.
Тем временем, на Кубке Кремля Александра Саснович 17 октября проведет матч против четвертой ракетки состязаний – голландки Кики Бертенс.
А в мужской части состязаний Егору Герасимову будет противостоять француз Бенуа Пэр.