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Теннис. Вера Лапко вышла в ¼ финала турнира в Люксембурге

17 октября 2018 13:25
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Новости Беларуси. 17 октября на теннисном турнире WTA в Люксембурге Вера Лапко вышла в четвертьфинал, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска обыграла француженку Паулин Парментье в двух сетах.

Теннис. Вера Лапко вышла в ¼ финала турнира в Люксембурге-1

Тем временем, на Кубке Кремля Александра Саснович 17 октября проведет матч против четвертой ракетки состязаний – голландки Кики Бертенс.

Теннис. Вера Лапко вышла в ¼ финала турнира в Люксембурге-4

А в мужской части состязаний Егору Герасимову будет противостоять француз Бенуа Пэр.

Теннис. Вера Лапко вышла в ¼ финала турнира в Люксембурге-7

# Теннис # Вера Лапко # Фотофакт

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