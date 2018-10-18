«Нам очень почётно выиграть у такого клуба». Михаил Захаров о победе «Юности» над финским ТПС в Лиге чемпионов

Минчане принимали на «Чижовка-Арене» гостей из финского ТПС. Обе команды лишились шансов на плей-офф и в очной борьбе оспаривали всего лишь третье место в группе.

Минчане счет открыли – отличился Брикун. Гости сравняли в третьем периоде, а за 20 секунд до конца основного времени победу парням Михаила Захарова принес бросок Стефановича. 2:1 – в пользу «Юности».