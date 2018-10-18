«Нам очень почётно выиграть у такого клуба». Михаил Захаров о победе «Юности» над финским ТПС в Лиге чемпионов

Новости Беларуси. Закончили на мажорной ноте. 17 октября свой заключительный матч нынешнего розыгрыша хоккейной Лиги чемпионов провела минская «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Закончили на мажорной ноте. 17 октября свой заключительный матч нынешнего розыгрыша хоккейной Лиги чемпионов провела минская «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минчане принимали на «Чижовка-Арене» гостей из финского ТПС. Обе команды лишились шансов на плей-офф и в очной борьбе оспаривали всего лишь третье место в группе.
Минчане счет открыли – отличился Брикун. Гости сравняли в третьем периоде, а за 20 секунд до конца основного времени победу парням Михаила Захарова принес бросок Стефановича. 2:1 – в пользу «Юности».
Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
Этот матч ничего не решал. Это, по сути, дело имиджа. Нам очень почетно выиграть у такого клуба.
Команда сильная, очень хорошее катание, хорошие руки у хоккеистов. Очень все мотивированные хоккеисты. Мы рады, что мы победили.
С шестью очками после шести проведенных матчей «Юность» все-таки заняла последнее место в группе B. Также шесть очков в активе ТПС, но фины расположились выше за счет лучшей разницы шайб в личных встречах.
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