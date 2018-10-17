Доказать себе и победить. Баскетболист Виталий Лютыч о своём участии в разных клубах, но почему всё-таки вернулся в «Цмоки-Минск»

Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоков проиграли в Лиге ВТБ. «Драконы» в матче против «Астаны» дрались до последнего, но перевес остался за казахстанским клубом – 93:86, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоков проиграли в Лиге ВТБ. «Драконы» в матче против «Астаны» дрались до последнего, но перевес остался за казахстанским клубом – 93:86, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
В гостях у программы «Неделя спорта» Виталий Лютыч, игрок БК «Цмоки-Минск».
Виталий, с чем связаны в команде стартовые проигрыши и почему не удалось пройти дальше в Лиге чемпионов?
Виталий Лютыч, игрок БК «Цмоки-Минск»:
Еще не сыгрались команды, то есть команда практически на 50-60 % обновилась, пришли новые легионеры, добавилось несколько белорусов новых. Тяжело сыграться, потому что готовились со сборной еще к августовским матчам. Не удалось наработать именно с «Цмоками», чтобы сплотиться, почувствовать друг друга на поляне. Пока еще не знаем, что может каждый игрок. Игроки хорошие, теперь важно именно командой сплотиться. Я считаю, что всё у нас получится.
То есть пока вкатка в сезон, и эти результаты абсолютно нормальны?
Виталий Лютыч:
Да, я считаю. Вкатку нужно пережить, набраться терпения, работать, работать – и всё придет.
13 октября мы провели хороший матч (с «Астаной» – ред.) по сравнению с прошлым матчем – против «Зелёна-Гура». Считаю, что с каждым матчем будем добавлять.
Виталий, на следующей неделе вам предстоит первый матч в Кубке Фиба против бельгийского клуба «Бельфиус». Уже узнали соперника?
Виталий Лютыч:
Пока еще нет, будем разбираться. Подготовимся основательно, будем отрабатывать их комбинации на тренировке, смотреть видео. Будем играть только на победу.
Соперник сложный?
Виталий Лютыч:
Простых соперников не будет. Бельгийцы – хорошая команда.
Если говорить о Лиге ВТБ, сезон юбилейный – десятый. И у вас тоже своеобразный юбилей – уже пять лет в этой Лиге. Какие-то для себя тенденции выявили: Лига растет, становится более конкурентоспособной?
Виталий Лютыч:
Конечно, мы могли это заметить еще по прошлому сезону: до последнего матча никто не знал, кто попадет в плей-офф. 7-е и 8-е место разыгрывались вплоть до последнего матча. Команда с последнего-предпоследнего места могла попасть в плей-офф, буквально за два тура до конца регулярного сезона. Конкуренция растет, и это только добавляет интерес к Лиге. Кстати, она вышла на 2 место среди всех европейских лиг – после испанской. Очень сильная, хорошая Лига, за которой нравится следить и нравится там играть.
Виталий, вы уходили из «Цмоков» в 2016 году, когда не получили достойной практики от Игоря Грищука. В какой момент вы приняли решение, что пора уходить?
Виталий Лютыч:
В этот же момент и принял, потому что есть свои амбиции. Меня не устраивало игровое время, моя роль, я знал, что могу больше, поэтому уехал.
Уже позже в «Калеве», выступая против «Цмоков», вы доказали свою состоятельность. Что чувствовали в тот момент?
Виталий Лютыч:
Ничего особенного. Конечно, хотелось доказать прежде всего себе, победить. И у меня это получилось.
В «Калеве» вы были одним из самых прогрессирующих игроков Лиги. Сказалось ли на этом поддержка тренера?
Виталий Лютыч:
Безусловно, этот тренер хотел видеть меня в своей команде. И с первой же тренировки я почувствовал, что я действительно нужен этой команде. Это придало еще больше уверенности к хорошей игре. Тренер старался использовать мои сильные стороны, чтобы я постоянно был задействован, то есть в комбинациях, постоянно обострял игру в нападении – не застаивался в углу.
Тем не менее, дальше был переход в «Енисей». Почему, если в «Калеве» всё хорошо складывалось?
Виталий Лютыч:
Я посчитал, что «Енисей» – это еще на ступеньку выше клуб. Они занял в том сезоне 6 место в Лиге ВТБ. К тому же, очень хотелось поиграть в Лиге чемпионов в регулярном сезоне. Посчитал, что это будет шаг вперед.
В этом году вы вернулись в «Цмоки». Как это было, с чей стороны был интерес?
Виталий Лютыч:
Интерес был обоюдный. Главный тренер сборной Крутиков захотел видеть меня в команде, прояснил роль мою, что буду играть, что нужен ему.
А как бы вы охарактеризовали Александра Крутикова как тренера?
Виталий Лютыч:
В меру жесткий, правильный и справедливый. Если работаешь на тренировках и действительно бьешься, доказываешь, то он тебе обязательно даст шанс. Это мне нравится в нем, что он подтянул многих белорусов. Он дает им время, шанс играть в такой сильной Лиге – ВТБ.