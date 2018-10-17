«Мои игроки показали всё, что могли». Тренер сборной Германии по футболу об игре с командой Франции в Лиге наций

Чемпионы мира празднуют очередную победу. Футболисты сборной Франции обыграли немецкую команду в Лиге наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Чемпионы мира празднуют очередную победу. Футболисты сборной Франции обыграли немецкую команду в Лиге наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
2:1 – у победителей дубль на счету Антуана Гризмана, а у немцев отличился Тони Кроос. Он, кстати, прервал безголевую серию бундестим, которая насчитывала 284 минуты. Немцы не могли забить три предыдущих матча.
Иоахим Лёв, главный тренер сборной Германии по футболу:
Франция показала очень качественную игру, и вы видели это. Я рад, что сегодня мы мужественно играли, особенно после недавнего поражения от голландцев. Мои игроки показали всё, что могли, но результат, к сожалению, не утешительный для нас. Я с оптимизмом смотрю в будущее с учетом того, что увидел сегодня.