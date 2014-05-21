Обзор всех событий на Чемпионате мира по хоккею в Минске за 20 мая от СТВ

Новости Беларуси. В 1/4 финала ЧМ сыграют Швеция, Франция, Чехия, Канада, Беларусь, Россия, США и Финляндия.

Без Александра Овечкина, но с Евгением Малкиным — в таком составе 20 мая выходила на лед хоккейная сборная России против сборной Беларуси. А вот отсутствие в наших рядах Михаила Грабовского и Алексея Калюжного сказалось на игре хозяев ЧМ.

Заключительный матч группового этапа решал, с какого места белорусы выйдут в 1/4 финала ЧМ и кто достанется им в соперники. Наши хоккеисты держались вплоть до 33 минуты, когда Сергей Плотников пробил Виталия Коваля. Прошло еще 3 минуты и Вадим Шипачев удвоил преимущество россиян. Наш голкипер получил повреждение в столкновении с Малкиным, после чего место в рамке занял Кевин Лаланд. В третьем периоде счет размочил белорус Владимир Денисов.

Результат мачта Беларусь-Россия 1:2. Беларусь в 1/4 финала сыграет со Швецией, действующими чемпионами мира.

Болельщики:

— Самый интересный матч на всем чемпионате!

— Мы второй день на матчах. Очень круто, все нравится, все красиво. Все такие радостные, все любят хоккей.

Сборная США в плей-офф ЧМ. Сообщением такого рода трудно удивить поклонников сборной, но на минском форуме заокеанские гости завоевали пропуск в 1/4 лишь в последний момент. В оппонентах в решающей битве у американцев были немцы. Казалось, соперники друг другу неровня, однако представители сборной Германии едва не сотворили самую громкую сенсацию — уже в первом периоде фаворитский статус американцев пошатнулся. Пожалуй, никто не ожидал, что американцы не смогут забросить. Голевую засуху дружины компенсировали лишь во втором отрезке. Болельщики увидели сразу 6 взятий ворот. Кто оказался результативней? Никто. Вновь ничья — 3:3. Лишь в заключительной двадцитиминутке американцы дожали оппонентов — 5:4. Таким образом, сборная США со скрипом пробилась в плей-офф.

На «Чижовка-Арене» отношения выяснили канадцы и норвежцы. Канадцы, заранее позаботившись о плей-офф, одолели норвежцев — 3:2.

Счет матча Латвия-Швейцария 2:3 — сборная Латвии пропустила в 1/4 финала сборную Финляндии.

Матч Дания-Словакия завершился со счетом 3:4.