Беларусь – Россия 1:2. Нападающий белорусской команды Андрей Стась подвел итоги игры для ctv.by

Новости Беларуси. Национальная сборная Беларуси по хоккею завершила выступление в групповом раунде чемпионата мира по хоккею поражением в матче с российской дружиной – 1:2. После поединка нападающий сборной Беларуси Андрей Стась ответил на вопросы корреспондента ctv.by.

Андрей Стась, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Понятно, что не очень приятно проигрывать. Но матч был упорный до самой последней секунды. Постараемся все лучшее из этой игры перенести на, наверное, самый важный поединок на этом чемпионате мира.

Первый период завершился со счетом 0:0. Что помешало действовать так же и во втором, чтобы не пропускать?

Андрей Стась:

Может быть, соперник использовал те моменты, которые у него были. Вот и все.

Насколько ожидаемо для вас действовали сегодня россияне?

Андрей Стась:

Сложно сказать, конечно, ожидаемое или нет. Мы же старались просто действовать по нашему плану.

В четвертьфинале предстоит встреча со сборной Швеции.

Андрей Стась:

Всегда шведы были фаворитами чемпионатов мира, Олимпиад. Поэтому все понимают, насколько сильна эта команда. Будем очень серьезно готовиться.

Задача – побеждать?

Андрей Стась:

Конечно. Какие еще могут быть у нас задачи?