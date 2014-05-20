Глен Хэнлон, главный тренер сборной Беларуси по хоккею: Мы уважаем всех соперников, но не боимся никого

Новости Беларуси. На чемпионате мира по хоккею в Минске завершился групповой этап. В заключительном матче дня на «Минск-Арене» встречались сборные Беларуси и России. Наши соотечественники уступили со счетом 1:2. После поединка главные тренеры команд Олег Знарок и Глен Хэнлон дали традиционную пресс-конференцию.

Глен Хэнлон, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

С победой Олега и его команду. Без поражений пройти весь групповой этап – очень серьезная заявка. Команда играет очень хорошо. А я же горд за своих ребят, они сегодня сыграли отлично. Не доволен, конечно, поражением, но качеством игры доволен. Я считаю, что страна должна гордиться своими хоккеистами.

Что ждете от четвертьфинала со Швецией и знаете ли эту команду? Какая будет атмосфера на матче?

Глен Хэнлон:

Атмосфера будет такая же хорошая, как и сегодня, как и всегда. А что касается команды, то это действующие чемпионы мира, они показывают быстрый хоккей. Но еще раз хочу сказать: мы уважаем всех соперников, но никого не боимся.

В 2002 году Беларусь одержала сенсационную победу над Швецией. Знаете ли вы о ней? Сможем ли повторить тот успех?

Глен Хэнлон:

Мне этот вопрос задавали приблизительно 50 раз с 2005 года. Могу только припомнить, что игра была замечательная, это важный момент для Копатя и Крикунова. А еще помню, что игра состоялась в мой День рождения (смеется).

Сегодня в заявке в качестве запасного вратаря значился Андрей Мезин, однако на лед вместо Коваля вышел Кевин Лаланд. Почему? И как объясните отсутствие сегодня Калюжного и Грабовского?

Глен Хэнлон:

По травмированным у нас следующая ситуация: Андрей Мезин получил серьезную травму. Его дальнейшее участие в турнире находится под вопросом. Михаил Грабовский травмировал нижнюю часть тела. А Алексея Калюжного поберегли. У него есть микропроблемы со спиной, поэтому решили не рисковать им в ничего не значащей игре.

Что с Виталием Ковалем?

Глен Хэнлон:

Я его еще не видел. Мы посмотрим на его состояние, посмотрим, что с Андреем Мезиным. В конце концов найдем двоих вратарей. В крайнем случае сыграть могу я.

В четвертьфинал вышла сборная Франции. Рассматривали ли вы всерьез вариант встречи с ней в плей-офф?

Глен Хэнлон:

Мы рассматривали все возможности, все варианты. Но это не есть хорошо, когда ты надеешься, выбираешь соперника, что-то загадываешь.

Почему сборная Беларуси так плохо действует в большинстве?

Глен Хэнлон:

Самый прямой ответ на этот вопрос – отсутствие в заявке на сегодняшний матч и Калюжного, и Грабовского. А на них в игре в большинстве завязано много.

Довольны ли вы сегодняшней поддержкой трибун?

Глен Хэнлон:

Это была фантастика. Вся страна должна гордиться тем, что она здесь делает. Фанаты очень громко поддерживали и создали отличную атмосферу.

Олег Знарок, главный тренер сборной России по хоккею:

Тяжело настраивать хоккеистов, когда игра ничего не решает. Я уже на раскатке видел, что нет настроя у хоккеистов. Тем не менее победа есть победа. Из этой игры мы тоже извлекли урок. А так спасибо, с победой всех.

Прокомментируйте выступление команды в группе.

Олег Знарок:

Одержать все победы, как говорил Глен, это серьезная заявка.

Есть надежда, что Александр Овечкин сыграет в финале?

Олег Знарок:

Есть надежда, что он сыграет в плей-офф. Привезут ему наколенник, и будем смотреть.

Насколько вы довольны сегодняшней игрой в исполнении Евгения Малкина?

Олег Знарок:

Малкин есть Малкин. У него была сегодня хороша игра, но ему одновременно пришлось немного тяжело. Уверен, что Малкин в дальнейшем будет прибавлять. А сейчас ему нужно хорошо выспаться, восстановиться.

В четвертьфинале предстоит встреча со сборной Франции. В прошлом году россияне этой команде проиграли.

Олег Знарок:

Прошлый год – прошлый. На этом чемпионате я видел сборную и хочу сказать, что это хорошая команда. Сейчас вообще все подтянулись. Для нас главное настроиться. Если будет настрой, будет все отлично.