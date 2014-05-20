Хоккейная команда Президента Беларуси выиграла в товарищеском матче у дружины «Легенды хоккея СССР»

Новости Беларуси. 20 мая в Минске прошли еще два матча между командами Беларуси и России. Эти хоккеисты собрались на товарищеские матчи, которые приурочены к ЧМ. На минском льду встретились команды Президента Беларуси и ледовая дружина «Легенды хоккея СССР».

Итог поединка — 12:9 в пользу Беларуси.

Счет игры открыл форвард хоккейной команды Президента Андрей Ковалев. Седьмая минута матча оказалась счастливой также для наших хоккеистов. С передачи Андрея Асташевича и Павла Белого шайбу в ворота именитых хоккеистов Советского Союза забросил Александр Лукашенко.

Михаил Захаров, нападающий хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Игра интересная. Главное, для зрителя сегодня поиграть. Со всеми ребятами играли вместе. В то время у нас хорошие тренеры были. Это все неправда, что говорят, что нету хоккеистов — сегодня нету хороших тренеров, а хоккеисты есть. С ними надо либо работать, и будет то же самое, что в СССР.

После третьей заброшенной в ворота россиян шайбы, «Легенды хоккея» ответили голевым ударом сопернику в середине первого периода. Динамика и азарт царили на ледовой площадке. На перерыв команды ушли с преимуществом белорусов, однако российские спортсмены были в хорошем настроении и с удовольствием делились впечатлениями, причем, не только от игры, но и в целом о Чемпионате, который проходит в эти дни в Минске.

Александр Кожевников, нападающий хоккейной команды «Легенды хоккея»:

Я смотрю все игры. Наверное, первый чемпионат, когда пришло много молодежи. Они хотят бороться, они играют от полной души, пускай с ошибками, но этот ажиотаж, другая мотивация, ее видно. Ветераны играют все-таки в рациональный хоккей, а молодежь играет, бьет, обыгрывает, старается. Это преимущество чемпионата, который проходит в Беларуси. Естественно, публика. Вы представляете, когда приходят 11 тысяч, в какой бы стране ты не играл, ты получаешь удовольствие. Белорусы молодцы. Команда Беларуси доказала, что она умеет, правда, нет такого уровня игроков, как у вас, например, первое звено играет. Будут бороться, играть, сражаться.

Александр Якушев, нападающий хоккейной команды «легенды хоккея»:

На каждый матч приходят огромное количество зрителей. Это настолько непривычно, но надо отдать должное. В Беларуси организация на самом высоком уровне. Хоккей белорусы любят, уделяют ему огромное внимание, а победы придут.

Наталья Рогозина, игрок хоккейной команды «Легенды хоккея»:

Я вообще первый раз в Минске. Так красиво, чисто, уютно, комфортно. Столько народа.

Для них не осталось непокоренных вершин в игре «настоящих мужчин», но они продолжают играть в хоккей спустя много лет после завершения своих славных профессиональных карьер. Александр Якушев, Алексей Касатонов, Сергей Макаров, Валерий Каменский, Вячеслав Буцаев и многие другие известные спортсмены, прославлявшие советскую школу хоккея, 20 мая «разогревали» минский лед. Белорусские хоккейным болельщикам особенно повезло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.