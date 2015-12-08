Обзор спортивных событий Беларуси и мира прошедших семи дней в программе «Неделя спорта»

На неделе был опубликован итоговый за год рейтинг-лист футбольных сборных планеты. Первое место занимает сборная Бельгии. Второе – у Аргентины, третьи – испанцы. Действующий чемпион мира Германия опустилась на четвертую строку. Наша национальная команда за месяц, прошедший с момента составления предыдущего рейтинга, поднялась на три позиции. Еще более впечатляет прогресс по сравнению с прошлым декабрем. Тогда наши футболисты были 99-ые. Теперь – 67-ые (плюс 32 позиции за год).

Стали известны номинанты на «Золотой мяч» – приз, который вручается лучшему футболисту года по версии ФИФА. На награду претендуют трое: игроки «Барселоны» аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар, а также португалец Криштиану Роналду, выступающий за мадридский «Реал».

Месси ранее четыре раза выигрывал почетный приз, Роналду трижды становился обладателем «Золотого мяча», в том числе по итогам 2014 года.

Церемония вручения награды пройдет 11 января в Цюрихе. Победитель, кстати, уже определен, но его имя пока держится в тайне. Сильнейшего игрока планеты определяли голосованием с участием капитанов и главных тренеров сборных, а также представителей СМИ.

Одно «серебро» и три «бронзы» – таков медальный улов белорусских спортсменов на чемпионате Европы на короткой воде, который проходил в израильской Нетании. Три награды на счету эстафетных команд. Третьи места белорусы взяли в смешанной комбинированной эстафете, эстафете вольным стилем и комбинированной эстафете у мужчин. Единственное белорусское «серебро» турнира добыл Евгений Цуркин на дистанции 50 метров баттерфляем.

Хоккейное минское «Динамо» на неделе провело три из пяти матчей домашней серии в регулярном чемпионате КХЛ. Итог неоднозначен. С одной стороны, добыты шесть очков из девяти возможных. С другой, двух из трех соперников («Амур» и новокузнецкий «Металлург») к числу грандов никак не отнесешь. При этом в противоборстве со «сталеварами» «зубры» растранжирили преимущество в три шайбы, не сумев взять верх в основное время матча.

Упустили победу динамовцы и в игре с «Сибирью», позволив сопернику сравнять счет за девять секунд до конца третьего периода. Быть может, как раз этих очков и не хватит на финише сезона для попадания в плей-офф.

В шведском Эстерсунде прошел первый в сезон этап Кубка мира по биатлону. Белорусы выступили в свою силу. В отсутствии Дарьи Домрачевой на подиум ни в одной из гонок попасть не удалось. В общем зачете лучшая из наших биатлонисток – Надежда Скардино – 21-ая. Лидирует чешка Габриэлла Соукалова. У мужчин на вершине рейтинга француз Мартен Фуркад. Белорус Роман Елотнев – 38. Тут уж поневоле начнешь болеть за Бьорндалена. Норвежец, кстати, выиграл в Эстерсунде индивидуальную гонку. И это в 41 год, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.