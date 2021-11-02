Объявлен состав национальной сборной Беларуси по футболу. В команду войдут 23 спортсмена

Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси по футболу определился с составом, который проведет заключительные матчи сезона. Георгий Кондратьев будет готовить к ноябрьским играм 23 спортсмена, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первую тренировку дружина проведет в Минске 7 ноября. А через пять дней команда отправится в Кардифф, где сразится со сборной Уэльса в рамках отборочной стадии чемпионата мира – 2022. А после возвращения в столицу футболистов ждет товарищеский матч с дружиной Иордании.