Прямой эфир

Объявлен состав национальной сборной Беларуси по футболу. В команду войдут 23 спортсмена

02 ноября 2021 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси по футболу определился с составом, который проведет заключительные матчи сезона. Георгий Кондратьев будет готовить к ноябрьским играм 23 спортсмена, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Объявлен состав национальной сборной Беларуси по футболу. В команду войдут 23 спортсмена-1

Первую тренировку дружина проведет в Минске 7 ноября. А через пять дней команда отправится в Кардифф, где сразится со сборной Уэльса в рамках отборочной стадии чемпионата мира – 2022. А после возвращения в столицу футболистов ждет товарищеский матч с дружиной Иордании.

# Футбол Беларуси # Георгий Кондратьев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Евгений Кармильчик завоевал первую медаль на ЧМ по боксу. Спортсмен завершил бой досрочно
02 ноября 2021 13:59

Евгений Кармильчик завоевал первую медаль на ЧМ по боксу. Спортсмен завершил бой досрочно

Александр Лукашенко поздравил белорусских гимнасток с успешным выступлением на ЧМ в Японии
02 ноября 2021 09:01

Александр Лукашенко поздравил белорусских гимнасток с успешным выступлением на ЧМ в Японии

Лига чемпионов возвращается. «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Аталанте»
01 ноября 2021 20:43

Лига чемпионов возвращается. «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Аталанте»