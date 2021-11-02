Александр Лукашенко поздравил белорусских гимнасток с успешным выступлением на ЧМ в Японии

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по художественной гимнастике на чемпионате мира в Японии показала лучший результат в истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпохальные соревнования завершились, и теперь весь мир знает: в Беларуси девушки не только самые красивые, стройные и грациозные, но еще талантливые, трудолюбивые и прилежные.

С успешным выступлением на чемпионате мира в Японии наших гимнасток поздравил Александр Лукашенко, подчеркнув, что завоеванные семь медалей в индивидуальных и групповых упражнениях – это, безусловно, успех и результат ежедневного напряженного, кропотливого труда.