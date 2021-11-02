Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил белорусских гимнасток с успешным выступлением на ЧМ в Японии

02 ноября 2021 09:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по художественной гимнастике на чемпионате мира в Японии показала лучший результат в истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко поздравил белорусских гимнасток с успешным выступлением на ЧМ в Японии-1

Эпохальные соревнования завершились, и теперь весь мир знает: в Беларуси девушки не только самые красивые, стройные и грациозные, но еще талантливые, трудолюбивые и прилежные.  

С успешным выступлением на чемпионате мира в Японии наших гимнасток поздравил Александр Лукашенко, подчеркнув, что завоеванные семь медалей в индивидуальных и групповых упражнениях – это, безусловно, успех и результат ежедневного напряженного, кропотливого труда.  

# Художественная гимнастика # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лига чемпионов возвращается. «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Аталанте»
01 ноября 2021 20:43

Лига чемпионов возвращается. «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Аталанте»

Теннис. Лапко и Саснович обыграли бельгиек в парном разряде Кубка Билли Джин Кинг
01 ноября 2021 20:42

Теннис. Лапко и Саснович обыграли бельгиек в парном разряде Кубка Билли Джин Кинг

«Зелена-Гура» обыграла «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
01 ноября 2021 17:30

«Зелена-Гура» обыграла «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ