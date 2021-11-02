Евгений Кармильчик завоевал первую медаль на ЧМ по боксу. Спортсмен завершил бой досрочно

Новости Беларуси. Белорусы завоевали первую медаль на чемпионате мира по боксу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Кармильчик вышел в полуфинал в весовой категории до 48 килограммов. И это гарантировало ему как минимум бронзу.