Евгений Кармильчик завоевал первую медаль на ЧМ по боксу. Спортсмен завершил бой досрочно

Новости Беларуси. Белорусы завоевали первую медаль на чемпионате мира по боксу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Кармильчик вышел в полуфинал в весовой категории до 48 килограммов. И это гарантировало ему как минимум бронзу.
Новости Беларуси. Белорусы завоевали первую медаль на чемпионате мира по боксу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Кармильчик вышел в полуфинал в весовой категории до 48 килограммов. И это гарантировало ему как минимум бронзу.
Примечательно, что бой наш спортсмен завершил досрочно. Его преимущество было настолько очевидным, что рефери прекратил дуэль, не дождавшись окончания отведенного времени. Теперь Кармильчик будет готовиться к полуфиналу.