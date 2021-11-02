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Евгений Кармильчик завоевал первую медаль на ЧМ по боксу. Спортсмен завершил бой досрочно

02 ноября 2021 13:59
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Новости Беларуси. Белорусы завоевали первую медаль на чемпионате мира по боксу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Кармильчик вышел в полуфинал в весовой категории до 48 килограммов. И это гарантировало ему как минимум бронзу.

Евгений Кармильчик завоевал первую медаль на ЧМ по боксу. Спортсмен завершил бой досрочно-1

Примечательно, что бой наш спортсмен завершил досрочно. Его преимущество было настолько очевидным, что рефери прекратил дуэль, не дождавшись окончания отведенного времени. Теперь Кармильчик будет готовиться к полуфиналу.

# Спортивные соревнования # Евгений Кармильчик # Фотофакт

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