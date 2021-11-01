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Лига чемпионов возвращается. «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Аталанте»

01 ноября 2021 20:43
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2 ноября будут сыграны очередные восемь дуэлей в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Лига чемпионов возвращается. «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Аталанте»-1

«Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Аталанте». Встреча обещает быть жаркой. В прошлом туре «Аталанта» на Old Trafford вела к перерыву со счетом 2:0. Но дальше «красные дьяволы» сотворили камбэк и завершили встречу в свою пользу. Сейчас итальянцы заинтересованы только в победе. Возможно, в этот раз домашние стены помогут именно им. В группе они идут на третьем месте, но три балла могут сделать их лидерами. Конечно, если «Вильярреал» потеряет очки в матче против «Янг Бойз». Подопечным Сульшера также важна только победа. После неоднозначных результатов в английской Премьер-лиге болельщики ждут от них достойной игры.  

# Футбол # Уле Гуннар Сульшер # Фотофакт

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