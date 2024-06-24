Белорусская делегация отправилась в Якутск на Игры «Дети Азии»

В этот раз соревнования пройдут в Якутске. Спортсмены в возрасте до 16 лет смогут сразиться за 239 комплектов медалей в 24 видах спорта. Наши атлеты выступят в 13 из них. Это бокс, волейбол, дзюдо, настольный теннис, плавание, стрельба из лука, тхэквондо, художественная гимнастика. В сборной – чемпионы и призеры Беларуси, рекордсмены страны в своих возрастных категориях. Для многих ребят это первый крупный международный старт, тренировка перед взрослыми Олимпийскими играми.

Аида Даутова, центральный блокирующий волейбольной команды Беларуси: Мы готовились очень долго. Был целый год усердных тренировок. Мы узнали где-то в апреле, что мы едем на такие соревнования. Для нас это очень знаменательно, торжественно, потому что мы еще ни разу не были на таких крутых соревнованиях, чтобы было так много спортсменов.

Василий Юрчик, руководитель белорусской делегации на Играх «Дети Азии»:

Отбор производился на основании результатов, которые были показаны нашими спортсменами на первенствах по видам спорта в этом возрасте. То есть это будут ребята с 14 до 16 лет, наше будущее, на которых мы очень сильно надеемся. Они наша смена, и они будут стремиться показать самые лучшие результаты, чтобы попасть в национальную сборную, а затем попасть на Олимпийские игры и стать олимпийскими чемпионами.

Международным спортивным играм «Дети Азии» уже больше 20 лет. Они проводятся каждые 4 года и объединяют атлетов из 45 стран Олимпийского совета Азии и регионов России. В 2023 году к этой спортивной семье впервые присоединилась белорусская делегация. На Играх в Кузбассе наши спортсмены завоевали 11 медалей.