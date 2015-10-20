Обновленный спорткомплекс БНТУ: бассейн с самой чистой водой в Минске, условия для инвалидов и Музей спортивной славы

По статистике сегодня больше всего воды на 10 тысяч человек приходится в Первомайском районе. А вот в Заводском ситуация обратная: бассейнов здесь недостаточно. Но нехватка доступных водных комплексов как по расположению, так и по цене уже совсем скоро решится. В Минске планируют построить сеть бюджетных бассейнов.

Андрей Потев, первый заместитель начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома:

В Минске на данный момент 221 бассейн. Для большого города это недостаточное количество. Поэтому Мингорисполкомом принято решение о строительство в районах Минска дополнительных бассейнов. Это будут стандартные бассейны шаговой доступности, где будет расположена одна ванна 25 на 16 метров и одна маленькая 10-метровая ванна для обучения детей плаванию.

Всего в городе появится около девяти бассейнов. Приступить к реализации программы планируют в 2016 году.

Доказано: плавание благотворно влияет на весь организм. Этот вид спорта улучшает кровообращение, стимулирует сердечную деятельность, укрепляет дыхательную систему, костную ткань, позвоночник, формирует осанку.

Все плюсы плавания уже оценили в новом столичном бассейне «Трактор». Свои двери для посетителей он открыл в 2014 году. Сейчас здесь тренируются будущие чемпионы, маленькие любители воды и их родители.

В 2015 году любители плавания получили новый подарок. Не так давно завершилась реконструкция бассейна Белорусского государственного технического университета. Ремонт здесь начался еще в 2007 году. Сейчас от старого бассейна остался лишь внешний каркас. Здесь по-прежнему 10 дорожек длиной в 50 метров. А вот интерьер и начинка претерпели массу изменений.

Анатолий Бага, директор спорткомплекса Белорусского государственного технического университета:

Оборудование самое современное, начиная от разделительных дорожек, которые имеют глушители, турбины, до системы определения результатов.

Из бассейна после ремонта исчезли трамплины и вышки. На смену им пришли современные платформы для отталкивания, оснащенные электронными панелями. Теперь техника сама засекает время, за которое пловец проходит дистанцию. Для этого достаточно оттолкнуться от платформы в начале заплыва и дотронуться рукой в конце.

Еще одна гордость бассейна – система очистки воды.

Анатолий Бага, директор спорткомплекса Белорусского государственного технического университета:

Она достаточно современная, но в то же время достаточно сложная. По сравнению с теми годами, когда мы хлор бросали лопатой в ванну бассейна и палкой размешивали. Сейчас этого нет. Хлор присутствует в незначительных количествах, используется жидкий хлор. Это как добавка. Плюс к этому еще три ингредиента, которые позволяют очищать воду. Вчера мы получили документы из медицинских учреждений, санстанции, которые проводили пробы. Вода нашего бассейна на сегодняшний день признана лучшей в Минске.

Еще одна важная особенность нового бассейна – теперь его могут беспрепятственно посещать инвалиды-колясочники. Для них здесь созданы все условия, начиная от специального лифта и отдельных раздевалок и заканчивая механическим подъемником для спуска в воду.

Анатолий Бага, директор спорткомплекса Белорусского государственного технического университета:

Подъезжает инвалид на своей коляске вниз, внизу пересаживают его в лифт. При помощи лифта поднимают на второй этаж, при непосредственном участии инструктора-методиста. Пересаживаем его на другую коляску, которая у нас находится. Затем он продолжает свой путь в душ, после душа – в бассейн. Там есть специальное приспособление для опускания в воду и для доставки из воды.

Пока бассейн работает не на всю мощность. Однако в будущем на него большие планы: помимо учебно-тренировочных сборов здесь будут проходить республиканские соревнования.

О том, что бассейн соответствует самому высокому уровню, свидетельствует и наличие зала сухого плавания. Здесь любители большой воды перед заплывом занимаются на тренажерах.

Обновление прошел не только бассейн, но и весь спортивный комплекс: после ремонта здесь открылись 10 залов для занятий аэробикой, борьбой, гандболом и мини-футболом.

Ремонту подвергся и Музей спортивной славы. А здесь есть чем похвастаться: за 95-летнюю историю университет завоевал уже более тысячи различных наград.

Анатолий Бага, директор спорткомплекса Белорусского государственного технического университета:

Здесь в основном призы расставлены по видам спорта, по годам. Есть место, где мы расположили награды, связанные с международными мероприятиями. За моей спиной большой стеллаж предназначен для размещения спортивных наград нашей женской сборной команды по гандболу. Они многократные чемпионы нашей страны, выступали в европейских Кубках.

В планах у университета завоевать еще больше спортивных наград. А добиться высоких результатов студентам поможет обновленный спортивный комплекс, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.