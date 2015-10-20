Анатолий Байдачный: Уважающий себя футболист хорошего уровня не поедет играть в белорусский чемпионат

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечают футбольный тренер Анатолий Байдачный и руководитель белорусской версии международного проекта Tribuna.com Максим Березинский.

Что думаете по поводу предстоящего матча БАТЭ – «Барселона»? Все ждут его с нетерпением. Может быть, потому что приезжает «Барселона». Вряд ли рассчитывают, что БАТЭ даст серьезный бок.

Анатолий Байдачный:

Я думаю, что БАТЭ даст серьезный бой. Во-первых, матч с «Ромой» показал. Если, не дай бог, «Барселона» отнесется к этому матчу как к прогулке, то у нее могут быть серьезные неприятности.

Максим Березинский:

У БАТЭ может получиться, если срастется все, если у них будет самоотдача и пик формы, как говорил Гончаренко недавно, если «Барселона» отнесется не совсем с полной самоотдачей. Тогда есть какие-то шансы. Плюс в игре должно повезти, должны вовремя забить, что-то должен «потащить» Черник. Тогда шансы есть. А в других случаях будет сложно.

В понедельник белорусы провели последний матч квалификационного турнира к чемпионату Европы-2016. Дружина Александра Хацкевича на «Борисов-Арене» принимала македонцев. Увы, но порадовать публику не удалось. Стартовые нули продержались на табло все 90 минут. Таким образом, в турнирной таблице наши парни заняли четвертое место. Анатолий Николаевич, как вы считаете, это действительно наше место?

Анатолий Байдачный:

Если говорить серьезно, то да. Это наше место, потому что первые три команды сильнее нашей сборной. И на протяжении всего турнира они были сильнее. Я думаю, что четвертое место – именно то.

Вы не считаете, что проблема этой сборной в том, что у нее нет харизмы, нет лидера? Раньше был Геннадий Тумилович, был Хацкевич на поле.

Анатолий Байдачный:

В сборной, которой я руководил, настоящим лидером был Кульчий. Может быть, он уступал в звездности многим игрокам, с которыми он рядом играл (тому же Белькевичу, Глебу), но со стороны чисто человеческих качеств, со стороны выполнения тренерских установок. Ведь чем хороший футболист отличается от плохого? Хороший футболист – это тот, кто выполняет установку тренера. Кульчий выполнял установку тренера от а до я. Плохо он себя чувствовал или хорошо, но он выполнял именно то, что от него требовалось. Да, он никогда не повышал голос, не призывал громкими фразами к победе во что бы то ни стало. Он выходил и на поле своей игрой доказывал, как надо играть. Вы знаете, я очень рад, что он сейчас работает в сборной.

Максим, ты согласен, что в этой сборной нет лидера?

Максим Березинский:

У нас нет больших футболистов, как, например, Гамшик в сборной Словакии или Ярмоленко, Коноплянко в сборной Украины. У нас нет таких футболистов. У нас есть локальные лидеры. В каждой игре появляется человек, который пытается что-то сделать, но нет просто масштаба. Эта проблема, правда, последние несколько лет существует. Глеб был последней надеждой, все тренеры на него надеялись поочередно, но каждый тренер приходил к разочарованию, начиная со Штанге. Наверное, Глеб только вас еще не успел разочаровать.

А где лидера взять?

Анатолий Байдачный:

А зачем он нужен?

Чтобы зритель, болельщик шел.

Анатолий Байдачный:

Команда должна быть лидером. Люди, все 11 человек, которые выходят, плюс те, кто в резерве, тренеры – вот они все должны быть заражены одной идеей, они все должны желать выиграть, быть устремлены на реализацию результата, который они поставили. Вот тогда будет. Один лидер ничего не сделает и не поможет никому, не уведет никуда, если остальные на захотят этого сделать. Во-вторых, сборная – это команда, которая собирается на короткий промежуток времени. И каждый приезжает в различном состоянии. И вот задача в том, чтобы футболисты, не тренер сборной, а футболисты поставили себе цель, приезжали в сборную в идеальном состоянии. Вот тогда будет команда-лидер. Вот у нас подбор такой игроков в данной ситуации, что только команда может быть лидером. И если это произойдет, то команда может добиться результата. Я считаю, что впервые надо поставить хотя бы перед командой какую-то задачу, потому что никогда ничего конкретного, сколько я работал, не озвучивалось. Да, пошуметь в Европе, сыграть хорошо. Все это нереально. Ставит сам тренер задачу. Ну что это такое? Должна ставить задачу Федерация, должна ставить задачу общественность, игроки. Когда будет поставлена задача, все будут вместе работать на результат, он придет.

Как вы считаете, получится у Хацкевича?

Максим Березинский:

У нас вечно такая ситуация: то футболистов нет, то группа сложная, то еще что-то. Все время куча каких-то проблем. Сейчас вообще переходный период, нет лидеров. Хацкевич неплохо себя зарекомендовал, но ему будет сложно рассчитывать там на какой-то результат, я имею в виду выход в финальную часть чемпионата мира. Нам ничего не остается делать, как болеть, переживать и желать, чтобы что-то получилось. Мы, возможно, не выйдем на чемпионат мира, но что нам, сложить руки и сидеть и ждать следующего отборочного цикла? Так же не получится.

Анатолий Байдачный:

Самое главное, я вообще всем предлагаю, помогать Хацкевичу. Прежде всего журналистам. Не уничтожать, когда где-то что-то не получается, а помогать и добрым советом, и хорошей поддержкой. Помогать ему и команде. Но еще раз говорю: требовать и ставить задачи. Если мы не будем этого делать, то это опять будет какая-то очередная прогулка по отборочному циклу, удачная, неудачная. Все будет зависеть от отдельных матчей.

Главное ставить нужные установки перед собой, и все будет хорошо.

Прямо сейчас обсуждаем БАТЭ. Борисовчане привычно досрочно на этой неделе оформили чемпионство. Они стали лучшими на отечественной арене в 12-ый раз в истории и 10-ый раз кряду. Анатолий Николаевич, БАТЭ действительно сильнейший клуб Беларуси?

Анатолий Байдачный:

Без сомнения. 10 раз подряд чемпионы.

Мне кажется, эта музыка будет вечной. У вас нет такого впечатления? Игорь Стасевич говорил, что он успел вернуться, попутешествовать по клубам, приехать, опять стать чемпионом. Ермакович успел стать чемпионом как игрок, уже скоро успеет поседеть, обрастет бородой, а БАТЭ все будет и будет чемпионом. Этому будет когда-нибудь конец или нет? Не то, чтобы я не рад, я очень рад, но хочется чего-то нового.

Анатолий Байдачный:

Пока будет Капский, они будут чемпионами.

Причина в том, что нет конкурентов, или БАТЭ настолько силен?

Анатолий Байдачный:

Просто организация самого клуба в БАТЭ выше, чем у других команд.

Максим Березинский:

Как сказал сам Анатолий Капский, приятно побеждать в атмосфере полного маразма, который происходит в стране. Остается только вопрос, почему БАТЭ не пытается как-то изменить, чтобы побеждать в атмосфере не маразма, а какого-то динамично развивающегося чемпионата. Мне кажется, им бы тоже была на руку такая ситуация. В том числе они могли бы привлекать более качественных футболистов из других клубов. А сейчас уже, вроде бы, особо некого привлекать – все привлечены. Только либо легионеры, либо своих растить футболистов. В общем, все очень сложно.

Что или кто запомнился вам в этом чемпионате страны, если убрать из него БАТЭ?

Анатолий Байдачный:

А вы можете мне назвать, на кого вы ходили в чемпионате Беларуси? Я лично не могу назвать такого футболиста. И пока у нас не будет таких игроков, у нас люди ходить на футбол не будут.

А где нам взять такую звезду? Ее можно вырастить, или купить, или, может быть, перевоспитать.

Анатолий Байдачный:

Купить мы ее не можем, потому что у нас не то, что денег просто не хватит (хотя, может, и хватит), просто звезда сюда не поедет. Уважающий себя футболист хорошего уровня не поедет играть в белорусский чемпионат, потому что сам чемпионат невысокого качества. Невысокого качества стадионы, невысокого качества посещаемость и все остальное. Он будет терять свою квалификацию, ему это не надо. Поэтому нам надо поднимать свой чемпионат благодаря только тренировочному процессу. Я однажды обратил внимание на этих девочек-балерин. Они же по 10 часов, такие малышки, стоят у станка. Поэтому наш балет лучший в мире. То же самое и футбол. Если мы не будем работать по три раза в день, не вылезать с тренировочной базы, у нас не будет ни звезд, ни футбола, ничего. Вот так вот мы и будем все время приспосабливаться к кому-то.

Максим, 16 команд в следующем сезоне. На твой взгляд, это будет зрелище более интересное, чем ныне?

Максим Березинский:

Да будет такое же зрелище, ничего не поменяется. У клубов, которые выходят, насколько я понимаю, не будет возможности сильно увеличить бюджет, денег в стране особо нет. Поэтому будут играть плюс-минус те же футболисты. Как показывает пример команд, которые выходили из первой лиги в Высшую, ничего страшного нет. Вполне сопоставимый уровень, все играют. Не вылетают же обратно с нулем очков. Кто-то остается, кто-то на следующий сезон вылетает. Ничего не произойдет катастрофичного. Будет больше команд. Может, какая-то из них преподнесет сенсацию, может, будет чуть веселее. На самом деле, грустнее некуда, поэтому будем надеяться на лучшее. Потому что, как правильно сказал Анатолий Николаевич, последние годы интриги минимум в чемпионате, нет звезд. И наблюдать за этим даже будучи человеком, который обязан наблюдать по причине работы, становится все труднее и труднее заставлять себя ходить на стадион, следить за этим. Потому что все очень похоже из года в год. Даже если проводить какой-то опрос и просить назвать три открытия чемпионата, сложно назвать, их нет. И это все притянуто за уши.

Так а что делать?

Анатолий Байдачный:

Работать надо, что делать. Над работать, тренироваться изо дня в день, пахать. Мы тренировались, вставали в семь утра. Первая тренировка – с 7 до 8, потом – завтрак. Теоретическое занятие, потом ужин, с 5 до 7 третья тренировка. В 10 домой. Вот такое расписание было.

Максим, ты согласен с таким рецептом?

Максим Березинский:

Да, а что больше остается делать? Нам нужно больше работать, растить футболистов. Нам нужно и менеджеров растить в футболе. Это касается и Федерации, и клубов, потому что, когда футболисты вырастут, на них тоже нужно будет собирать людей. Все не побегут сразу. Чтобы оторвать человека от компьютера, от Интернета, ему нужно основательно рассказать про это событие, что там действительно есть на кого посмотреть. И без этих людей тоже не получится ничего. Поэтому со всех сторон просто брать и работать, выстраивать какую-то стратегию, чего нам не хватает. Мы пытаемся, вроде бы, какой-то процесс идет, но он такой разрозненный, что в итоге у нас все идет вниз, скорее, чем растет.

Главный показатель интереса к футболу – это количество зрителей на трибунах.

Анатолий Байдачный:

Главный показатель любого зрелища – это количество зрителей.

Максим Березинский:

Оно падает. Поэтому тут все очевидно.