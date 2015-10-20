Футбольная сборная Беларуси в отборочном турнире Евро-2016: три тренера, антирекорд посещаемости и упущенные возможности

Узнав своих соперников по отборочной группе, белорусские болельщики начали теплить себя грезами о первом в истории страны топ-турнире, ведь третья команда подгруппы могла попытать счастья в стыковых матчах.

В нашем квинтете безоговорочными фаворитами были действующие чемпионы континента (испанцы), а вот дальше намечалась бойня между словаками, украинцами и белорусами, надеялись мы.

Старт евроотбора прошел под лозунгом «Крах всех надежд». Наша сборная набрала лишь одно очко в трех играх, за чем и последовала логичная отставка Георгия Кондратьева. Главная команда страны под руководством Кондратьева не могла выиграть на протяжении семи официальных матчей подряд.

Пока велись переговоры с новым тренером, Беларусь впервые за 14 лет вылетает из первой сотни рейтинга ФИФА. Позже Андрей Зыгмантович назначен и.о. главного тренера сборной Беларуси на матч с Испанией и товарищескую игру с Мексикой. Мы проигрываем в гостях испанцам. Тогда мы ждали победы нашей сборной в официальном матче уже 760 дней.

«Безвластье» в сборной продолжается. Но только до 4 декабря, когда на исполкоме АБФФ Александр Хацкевич был назначен главным тренером национальной сборной Беларуси. К слову, одним из претендентов на пост главного тренера был и сам Марадонна.

В первой своей игре, гостевой, против македонцев, команда под руководством нового наставника одерживает викторию. Первая победа в отборе с 2012 года. Начало как в сказке. Но настоящий экзамен ждал Хацкевича дальше – в гости в Синеокую приехала «Фурия роха». Испанцам мы проиграли, но проиграли с высоко поднятой головой. К тому же на игре против Испании был аншлаг. Аншлаг на домашнем матче сборной Беларуси впервые за шесть лет.

Но в следующем поединке отбора все для нас закончилось уже официально. Сборная Беларуси проиграла команде Украины и утратила даже теоретические шансы побороться за выход на Евро. Дальше оставалось биться, как и прежде: за честь и болельщиков.

Сборная Беларуси обыграла «Люксов» и впервые в квалификации-2016 не пропустила. Дальше последовала сенсационная, без преувеличения, гостевая победа над словаками, и сборная была уже готова впервые в своей истории одержать три виктории кряду, но не в этот раз. Блеклый матч против македонцев не стал так называемым «бантиком» всего отборочного цикла. Концовка квалификации получилась скомканной.

На матче Беларусь – Македония присутствовало полторы тысячи зрителей. И вот он – новый антирекорд посещаемости.

К слову, Хацкевич стал лидером среди всех тренеров сборной Беларуси по проценту набранных очков в официальных матчах. Как видим, эпопея со сменой главного тренера сборной привлекала больше внимания специалистов и болельщиков, нежели сама игра «националки». Была вспышка футбололюбия при приходе Хацкевича, но к концу цикла и она погасла. А, может, дело во всех нас? И в болельщиках, которые показали худшую в истории среднюю посещаемость в отборочных циклах. И в журналистах, которые чаще ищут негатив, нежели радуются редким успехам. И в самих футболистах. Например, после домашнего матча с Люксембургом Павел Нехайчик – единственный, кто подошел поблагодарить немногочисленный фан-сектор, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Каждый прав, но каждый прав по отдельности и каждый тянет в свою сторону как в известной басне. Давайте подумаем над этим. Ведь есть у нашей сборной моменты, когда ей гордилась вся страна. И нам еще рано жить воспоминаниями, надо творить новую яркую историю нашего футбола.