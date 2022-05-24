Обнародован состав молодёжной сборной Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. Тренерский штаб молодежной сборной Беларуси по хоккею определился с окончательным составом на международный турнир «Кубок Черного моря», который пройдет с 25 по 30 мая в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В последний отсев попали 3 исполнителя. Это вратарь Алексей Дымков, а также защитники Ян Дудко и Михаил Листопадов. Таким образом, в окончательный реестр включены фамилии 25 человек. Это 2 стража ворот, 8 защитников и 15 нападающих. Кроме наших земляков в турнире примут участие три сборные России. Две из них составлены из хоккеистов до 20 лет, еще одна – из игроков, которым не исполнилось и 18.