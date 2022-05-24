«Хотел играть на таком уровне». В Минске началась Республиканская универсиада по баскетболу 3х3

Новости Беларуси. В столице стартовала Республиканская универсиада по баскетболу 3х3. В 2022 году на турнир заявилось рекордное количество команд: у мужчин – 32 дружины, у женщин – 21, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Некоторые команды укрепили сильнейшие стритболисты Беларуси. Например, призер II Европейских игр Максим Лютыч и серебряный призер Игр стран СНГ Тимур Дрюков сражаются за БГУИР. В стартовый день на четырех площадках Palova-arena было жарко, в воздухе чувствовалось напряжение, эмоции зашкаливали. Борьба была зрелищной.

Владислав Лагутко, игрок команды ВГАВМ:

Играть, безусловно, интересно. Я с самого детства хотел попасть сюда, хотел играть на таком уровне. У нас еще впереди день игр. Скорее всего, плей-офф. Мы вышли с третьего места, даже не знаю, с кем будем играть, но мы будем стараться.