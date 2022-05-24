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«Хотел играть на таком уровне». В Минске началась Республиканская универсиада по баскетболу 3х3

24 мая 2022 19:36
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Новости Беларуси. В столице стартовала Республиканская универсиада по баскетболу 3х3. В 2022 году на турнир заявилось рекордное количество команд: у мужчин – 32 дружины, у женщин – 21, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Хотел играть на таком уровне». В Минске началась Республиканская универсиада по баскетболу 3х3-1

Некоторые команды укрепили сильнейшие стритболисты Беларуси. Например, призер II Европейских игр Максим Лютыч и серебряный призер Игр стран СНГ Тимур Дрюков сражаются за БГУИР. В стартовый день на четырех площадках Palova-arena было жарко, в воздухе чувствовалось напряжение, эмоции зашкаливали. Борьба была зрелищной.

«Хотел играть на таком уровне». В Минске началась Республиканская универсиада по баскетболу 3х3-4

Владислав Лагутко, игрок команды ВГАВМ:
Играть, безусловно, интересно. Я с самого детства хотел попасть сюда, хотел играть на таком уровне. У нас еще впереди день игр. Скорее всего, плей-офф. Мы вышли с третьего места, даже не знаю, с кем будем играть, но мы будем стараться.

«Хотел играть на таком уровне». В Минске началась Республиканская универсиада по баскетболу 3х3-7

Валерий Зайцев, тренер команды ВГАВМ:
У нас команды едут только самые универсальные. Игра очень сложная, надо уметь и водиться, и забивать, и кольцо нестандартное, мяч нестандартный. Мы играем и в баскетбол, и в стритбол версию 3х3. Интересная версия, ребятам нравится.

# Баскетбол # Фотофакт

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