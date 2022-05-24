Хоккей. Денис Мосалёв продолжит карьеру в минском «Динамо»

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» достигло договоренности о подписании нового контракта с Денисом Мосалевым. Для российского нападающего это будет третий сезон в стане зубров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В минувшем сезоне он сыграл в 31 матче, набрал 12 очков при показателе полезности «+1». В плей-офф провел 3 игры, записал в актив 2 результативных балла при показателе полезности «+2». Всего в КХЛ 36-летний форвард сыграл 657 матчей, в которых набрал 243 очка.