Обладатель Кубка Стэнли из Канады будет играть в хоккейном минском «Динамо»

Хоккейное минское «Динамо» объявило о подписании контрактов сразу с тремя игроками. Дмитрий Коробов остается в минском «Динамо». С защитником Коробовым заключен односторонний контракт на один сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для защитника предстоящий сезон станет восьмым в составе минского «Динамо». А вот Андрей Стась в стан «зубров» возвращается. Контракт рассчитан на два сезона. Белорусский хоккеист в минувшем чемпионате КХЛ выступал за челябинский «Трактор»: он провел 59 игр и набрал 8 очков. Андрей Стась входит в топ-7 самых играющих хоккеистов лиги за все сезоны. В составе «Авангарда» он становился обладателем Кубка Гагарина.

Также в минское «Динамо» переходит Джемел Смит. С канадским нападающим достигнута договоренность о подписании контракта. Ряды «зубров» пополнит экс-форвард клубов НХЛ. В НХЛ играл за «Даллас», «Бостон», «Тампу», «Детройт». В составе «Тампы» становился обладателем Кубка Стэнли.