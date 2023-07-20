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Белорусская юношеская сборная по хоккею снова проиграла в Кубке Сириуса

20 июля 2023 10:49
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Юношеская сборная Беларуси по хоккею, чей возраст игроков не превышает 17 лет, провела четвертый поединок на Кубке Сириуса, который проходит в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская юношеская сборная по хоккею снова проиграла в Кубке Сириуса-1

Команда Дмитрия Шульги по-прежнему находится в поиске игры и своей первой победы. К сожалению, пока лишь только горечь поражений приходится испытывать нашей юношеской дружине. В очередном матче белорусы проиграли команде Санкт-Петербурга. После двух периодов отечественные хоккеисты уступали 0:3. В третьей 20-минутке наши одну шайбу отквитали – отличился Николай Павлов.

Таким образом, белорусская сборная потерпела поражение со счетом 1:3. Следующий поединок команда Дмитрия Шульги проведет 21 июля против дружины Центрального федерального округа.

# Хоккей # Дмитрий Шульга # Фотофакт

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