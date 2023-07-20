«Динамо» и «Неман» сыграют ответные матчи стартового раунда квалификации в Лиге конференций

Минское «Динамо» и гродненский «Неман» борются за право выхода в следующий раунд Лиги конференций. Сегодня, 20 июля, две белорусские команды проведут ответные поединки стартового раунда квалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минское «Динамо» сыграет в Баку с боснийским «Железничаром». В первом матче в Сараево была зафиксирована ничья – 2:2.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Конечно, отсутствие зрителей не добавляет положительных эмоций. Тем не менее еще раз повторюсь, что важно принимать те условия, в которых нам предстоит играть. И наша основная задача – на эти обстоятельства никаким образом не отвлекаться, а постараться с соревновательной, со спортивной точки зрения добиться положительного результата и пройти в следующий раунд.