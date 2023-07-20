Белорусских гимнастов планируют допустить к международным стартам с 1 января 2024-го в нейтральном статусе

В ближайшие недели разработают специальные правила и документы, на основании которых будет приниматься решение о предоставлении такого статуса. Исполком Международной федерации гимнастики планирует допустить спортсменов к стартам с 1 января 2024 года. В заявлении подчеркивается, что белорусы и россияне смогут принять участие в отборочных турнирах к Олимпиаде в Париже, но решение об их допуске к Играм остается за Международным олимпийским комитетом.