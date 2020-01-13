«Обидные голы немного подломали команду». Минское «Динамо» проиграло московскому «Спартаку»

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» на родном льду проиграло московскому «Спартаку» – 1:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Крэйга Вудкрофта начали неплохо, но после ошибок Тэйлора дважды пропустили. Неудачно для минчан сложилась и вторая 20-минутка, в ней «бело-синие» также два раза вынимали шайбу из своих ворот.

На шестой минуте третьего периода нападающий «Динамо» Спунер сократил отставание. Но совершить камбэк не удалось. «Зубры» пропустили еще раз. 1:5.





Михаил Грабовский, тренер ХК «Динамо-Минск»:

Пропустили первые два гола неудачно. Играли довольно неплохо первый период, но такие обидные голы немного подломали команду. Где-то надо было хладнокровнее моменты реализовывать. Вышли на второй с хорошим настроем, но тоже получили опять два гола и команда остановилась, перестала играть.





Андрей Павленко, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Мы где-то ошиблись на их атаках сходу – у них есть мастеровитые игроки, которые использовали свои возможности. Была такая глупая ошибка, что пропустили сразу после большинства – неудачно шайба отлетела прямо на ход 5-му игроку, который выбежал. Во втором периоде не реализовали свои моменты, где-то сделали несколько глупых удалений и пропустили.