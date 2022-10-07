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Выиграли пять дуэлей из пяти. Итоги выступления сборной Беларуси по баскетболу на турнире в Калуге

07 октября 2022 11:05
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Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по баскетболу, составленная из игроков до 16 лет, выиграла турнир в Калуге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши парни провели пять дуэлей и во всех одержали победы.  

Выиграли пять дуэлей из пяти. Итоги выступления сборной Беларуси по баскетболу на турнире в Калуге-1

Причем, как правило, отрыв был впечатляющим. Иногда цифры на табло отличались в два раза. Были биты дружины, представляющие Ярославль, Чехов, Тулу и Калугу. Самым ценным игроком турнира признан наш Василий Новик.  

# Баскетбол # Василий Новик # Фотофакт

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