Выиграли пять дуэлей из пяти. Итоги выступления сборной Беларуси по баскетболу на турнире в Калуге

Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по баскетболу, составленная из игроков до 16 лет, выиграла турнир в Калуге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши парни провели пять дуэлей и во всех одержали победы.
Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по баскетболу, составленная из игроков до 16 лет, выиграла турнир в Калуге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши парни провели пять дуэлей и во всех одержали победы.
Причем, как правило, отрыв был впечатляющим. Иногда цифры на табло отличались в два раза. Были биты дружины, представляющие Ярославль, Чехов, Тулу и Калугу. Самым ценным игроком турнира признан наш Василий Новик.