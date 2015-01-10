О героях, которые покорили «Белорусский спортивный Олимп»: так называется одна из спецпремий Главы государства

Новости Беларуси. Марина Арзамасова, Ирина Ильенкова, Наталья Шиколенко — их награды на соревнованиях по праву занимают достойное место среди достижений мирового спорта. Их история только начинается. И «Белорусский спортивный Олимп» тому подтверждением. Премию из рук Президента лауреаты воспринимают как высокую оценку своей работы и как стимул для дальнейшего развития.

Сказать, что Марина о таком и не мечтала, было бы неправдой. Вкус победы ей прививали с раннего детства. Родившись в семье спортсменов, маленькая Арзамасова не понаслышке знала, какого неимоверного труда стоит звание чемпиона. Мама воспитывала ее одна, с ранних лет брала с собой на тренировки. Видимо, в те самые минуты у будущей чемпионки и зародилась любовь к спорту. А мамины победы и, между прочим, рекорд Беларуси в беге на 1500 метров, вдохновили Марину куда больше, нежели карьера юриста.

Марина Арзамасова, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике:

Мне было очень приятно, когда я стояла на сцене, кода президент говорил вступительную речь и потом Владыка Павел, у меня слезы на глазах, я даже не представляла, что я могла такого добиться.

Для серебряного призера Олимпиады в Сиднее Ирины Ильенковой награда стала подтверждением того, что она в свое время сделала правильный выбор. Тренерская работа стала новым этапом в жизни. О своих победах сегодня вспоминать не любит. Продолжением ее спортивной карьеры стали воспитанники, достижениями которых она радуется как своим, и благодаря которым и стала лауреатом спецпремии «Белорусский спортивный Олимп».

Ирина Ильенкова, тренер-преподаватель учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по гимнастике художественной»:

Для меня лучшее было — забыть, что я чемпионка, полностью от этого отстраниться и начать жизнь с чистого листа. Я смотрела на своих учителей, тренеров, брала от них самое лучшее, пыталась почерпнуть от них знания, потом передавать их детям.

С теплотой и улыбкой Ирина вспоминает, как сама начинала свой путь в прекрасный мир гимнастики. Тренировки по 5 часов 2 раза в день, учеба в перерывах. Маша и Стэфания об этом знают как никто другой. Спорт для них без преувеличения почти вся их жизнь. 11 лет на гимнастическом ковре. Начинающих звездочек Ильенкова заметила на сборах в Витебске. С ее подачи девочки вскоре переехали в столицу.

Мария Ткачук:

В Минске мой первый тренер — Ирина Валерьевна. Она очень хороший тренер, добрый. Она всему меня научила. Сделала из меня такую, какая сейчас есть.

Известная и талантливая Наталья Шиколенко — серебряный призер 25 летних Олимпийских игр 1992 года, сегодня — тренер-преподаватель по легкой атлетике. Чемпионка мира по метанию копья воспитывает новое поколение выдающихся спортсменов. Глядя на таких учителей, сомневаться в том, что смена будет достойной, не приходится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.