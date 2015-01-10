Корреспонденты СТВ удостоены спецпремии Президента за создание цикла документальных фильмов «ШАй-бу! ShАi-BY!..»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 31 декабря присудил 10 специальных премий по итогам 2014 года. Ими были отмечены деятели культуры и искусства, педагоги, авторские коллективы, учреждения культуры.

Среди них и авторский коллектив телеканала СТВ.

Алексей Адашкин и Ольга Макей удостоены специальной премии Президента за создание цикла документальных фильмов «ШАй-бу! ShАi-BY!..». Проект создавался к чемпионату мира по хоккею в Минске.

Вручение премии «За духовное возрождение» и специальных премий Президента – одна из традиций новогодних и рождественских праздников в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.