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Корреспонденты СТВ удостоены спецпремии Президента за создание цикла документальных фильмов «ШАй-бу! ShАi-BY!..»

10 января 2015 14:36
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Новости Беларуси. Александр  Лукашенко 31 декабря присудил 10 специальных премий по итогам 2014 года. Ими были отмечены деятели культуры и искусства, педагоги, авторские коллективы, учреждения культуры.

Среди них и авторский коллектив телеканала СТВ.

Алексей Адашкин и Ольга Макей удостоены специальной премии Президента за создание цикла документальных фильмов «ШАй-бу! ShАi-BY!..». Проект создавался к чемпионату мира по хоккею в Минске.

Вручение премии «За духовное возрождение» и специальных премий Президента – одна из традиций новогодних и рождественских праздников в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Госнаграды

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