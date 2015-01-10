Новости Беларуси. Благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам стартовал в Минске. Соревнования на призы митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси проводятся уже второй год.

10 января за звание лучших в каратэ на татами, а также в мастерстве рукопашного боя сразились более 300 участников. Победителей наградили заветными медалями.

Впрочем, независимо от занятых мест, юные спортсмены с пустыми руками не ушли. Каждому участнику вручили сертификат за подписью митрополита Филарета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Аванесов, участник соревнований:

У меня был один бой. Я его провел со счетом 7:4. Соперник был достойный. Спасибо ему за бой.

Александр Краевич, главный судья Рождественского благотворительного турнира по спортивно-боевым единоборствам на призы Митрополита Филарета:

Это соревнования по спортивно-боевым единоборствам — помощь детям с психоневрологическими расстройствами. Вся помощь, которая будет выручена от этих соревнований, будет направлена детям на лечение либо на какие-то гигиенические средства. Спортсмены, которые участвуют в этих соревнованиях, они своим участием помогают этим детям.