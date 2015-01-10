Минск - спортивная столица: где можно с пользой провести выходные и какие виды спорта предпочитают горожане?

Новости Беларуси. У белорусов заканчивается, пожалуй, самый праздничный и длительный уикенд. Новогодние и рождественские выходные растянулись в этом году больше, чем на неделю.

Времени на то, чтобы отдохнуть и перевести дух было немало. Его должно было хватить и на новогодний стол, и на то, чтобы потребленные калории с удовольствием потратить: активный отдых зимой всегда востребован минчанами. А хватает ли сегодня мест, где можно с пользой провести выходные, какие виды спорта предпочитают горожане и можно ли назвать Минск спортивной столицей?

Итак, Минск спортивный. Какие виды спорта сегодня особенно востребованы минчанами, а какие только набирают силу? Об этом и не только ведущая программы «Большой город» на СТВ говорит со Светланой Демешко, заместителем начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома.

Главным событием уходящей недели стал Рождественский хоккейный турнир.

Как много ресурсов задействовано при подготовке таких соревнований: о каких плюсах для столицы мы можем говорить? Удается ли привлечь туристов? Как задействованы гостиницы ?

В 2019 Беларусь будет принимать летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Какая задача стоит перед городом?

– Что будем строить, реконструировать. Где будем брать кадры?

– Как обстоит ситуация с футбольным стадионом Динамо?

– Как в этой связи нам поможет опыт проведения ЧМ по хоккею?

Какой вид спорта предпочитают сегодня минчане, хватает ли нам спортивной инфраструктуры?

Об этом и много другом в программе «Большой город» на СТВ.