О чем мечтает олимпийская чемпионка Алла Цупер?

Новости Беларуси. В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – олимпийская чемпионка Алла Цупер!

Еще раз примите поздравление с олимпийской победой! Как, уже отдохнули?

Алла Цупер, олимпийская чемпионка:

Спасибо! До Олимпиады не было времени на отдых, потому что все время соревнования, сборы, разъезды. Думаю, приеду домой, отдохну немножко. Не получается.

Раз уж заговорили. Такая шикарная встреча в аэропорту, везде плакаты по городу, каждый человек на улице стремится остановить и сказать какие-то хорошие слова и еще раз поздравить! Журналисты, опять-таки, одолевают бесконечно. Такая слава мешает или помогает Вам?

Алла Цупер, олимпийская чемпионка:

Вы знаете, на данный момент еще совсем не мешает. Мне даже приятно, когда заходишь в магазин, подходят люди и говорят: «Алла, мы так переживали за Вас, мы очень гордимся Вами, спасибо Вам большое, что доставили такое удовольствие!» на данный момент нравится!

Давайте на какое-то мгновение вернемся в Сочи. В тот момент, когда Вы делали прыжок, думали о чем-то, или только о прыжке?

Алла Цупер, олимпийская чемпионка:

Когда ты стоишь перед прыжком, настраиваешься на прыжок. Мысли только о прыжке. А вообще я хочу посвятить победу своей семье, и всем, кто верил в меня.

А Ваша маленькая дочь Елизавета, ей 1 год и 7 месяцев, она уже понимает, кто ее мама? Примеряет ли медали?

Алла Цупер, олимпийская чемпионка:

Медаль она примеряла, рассматривала. Но на самом деле, она еще в таком возрасте, что кто ее мама, олимпийская чемпионка или нет, ей просто нужна мама, которая ее любит и заботится.

Как Вы больше всего любите отдыхать?

Алла Цупер, олимпийская чемпионка:

Для меня это море. У нас зимний вид спорта, и мы все время находимся в зиме, и для меня отдых – это отдых на море. Мы как-то ездили года 3 назад на Кубу, мне там очень понравилось, и там мы прыгали с парашютом. Очень понравилось! После сезона мы выезжаем Олимпийской командой на восстановительный сбор, это, в основном, море.

Можно сказать, что вы дружите семьями и поддерживаете дружеские отношения вне спорта?

Алла Цупер, олимпийская чемпионка:

Да, у нас команда ведь небольшая, и мы поддерживаем отношения и с Лешей Гришиным, и Димой Дащинским, Антон Кушнир – все ребята, у нас со всеми хорошие отношения.

А в чем еще сильна Алла Цупер?

Алла Цупер, олимпийская чемпионка:

Может быть, в рыбалке. Был как-то период, когда я занималась рыбалкой. Очень приятно, когда сидишь с удочкой и расслабляешься мысленно, не думаешь о прыжках, а просто сидишь и смотришь, клюет рыба или нет. Этой зимой у меня было больше свободного времени, у меня увлечением было вязание. У меня уже вся семья в новых шапках, новых носках (смеется – ред.).

Имидж Аллы Цупер. После Олимпиады многие сделали такую прическу и пытаются подражать. Как Вы пришли к такому стилю, к такой прическе?

Алла Цупер, олимпийская чемпионка:

У меня лет до 20 были длинные волосы, я всю жизнь мечтала перекраситься в светлый и сделать короткую стрижку. В какой-то момент сделала это, и мне очень понравилось.

А спортсмены-женщины как-то переживают, что они упускают возможность лишний раз в платье, на высоких каблуках. У вас работа такая, что не яркого макияжа, маникюр порой не сделаешь. От многого женского приходится отказываться? Не скучаете, не жалеете?

Алла Цупер, олимпийская чемпионка:

По возможности, по приезду в Минск, я всегда стараюсь надеть платье, особенно летом, мне очень нравится. У меня есть и туфли на каблуках, конечно, не всегда есть возможность одеть, но всегда стараюсь, по возможности, быть женственной.

Есть ли мечта у Аллы Цупер?

Алла Цупер, олимпийская чемпионка:

Конечно, есть. Может, это не через год, не через 2, в ближайшем будущем, мы с мужем хотим еще одного ребенка, может быть, и не одного. Чтобы у нашей дочки был братик или сестричка.