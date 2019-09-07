В первый день ЧЕ по водным лыжам за электротягой белорусские атлеты установили два мировых рекорда

Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Европы по водным лыжам за электротягой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На континентальное первенство в Беларусь приехали спортсмены из 11 стран. Уже в первый день соревнований белорусскими атлетами были установлены два мировых рекорда! И это только в предварительных заездах в фигурном катании.

7 сентября состоялся первый финал. Правда, в трамплине, а не фигурном катании, как планировали ранее. Причина – прогноз погоды на воскресенье. Однако внезапные изменения в расписании на настрой спортсменов никак не влияют.

Екатерина Киселева, чемпионка мира по водным лыжам-2018 (фигурное катание):

Выступление оценю замечательно, меня все устраивает. Выступление дома, конечно, волнительно, но в то же время очень комфортно из-за того, что своя акватория, свой трамплин и своя слаломная трасса.