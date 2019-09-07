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В первый день ЧЕ по водным лыжам за электротягой белорусские атлеты установили два мировых рекорда

07 сентября 2019 19:06
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Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Европы по водным лыжам за электротягой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На континентальное первенство в Беларусь приехали спортсмены из 11 стран. Уже в первый день соревнований белорусскими атлетами были установлены два мировых рекорда! И это только в предварительных заездах в фигурном катании.

В первый день ЧЕ по водным лыжам за электротягой белорусские атлеты установили два мировых рекорда-1

7 сентября состоялся первый финал. Правда, в трамплине, а не фигурном катании, как планировали ранее. Причина – прогноз погоды на воскресенье. Однако внезапные изменения в расписании на настрой спортсменов никак не влияют.

В первый день ЧЕ по водным лыжам за электротягой белорусские атлеты установили два мировых рекорда-4

Екатерина Киселева, чемпионка мира по водным лыжам-2018 (фигурное катание):
Выступление оценю замечательно, меня все устраивает. Выступление дома, конечно, волнительно, но в то же время очень комфортно из-за того, что своя акватория, свой трамплин и своя слаломная трасса.

В первый день ЧЕ по водным лыжам за электротягой белорусские атлеты установили два мировых рекорда-7

Самым зрелищным станет заключительный день соревнований, он пройдет 8 сентября. В программе воскресенья финалы в фигурном катании и слаломе.

# Спортивные соревнования # Екатерина Киселева # Фотофакт

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