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Новым тренером волейбольного «Строителя» стал Олег Миканович

26 мая 2021 18:55
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Новости Беларуси. У волейбольного «Строителя» новый главный тренер. Рулевым минского клуба назначен Олег Миканович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новым тренером волейбольного «Строителя» стал Олег Миканович-1

С 2018 по 2021 год специалист был тренером кемеровского «Кузбасса», с которым становился чемпионом России и доходил до полуфинала волейбольной Лиги чемпионов. Также новый рулевой «Строителя» в свое время являлся тренером минского «МАПИД». За период игровой карьеры Олег Миканович получил звание мастера спорта международного класса. Он выступал в клубах Беларуси, Венгрии, Израиля и Кипра. Кроме того, Миканович много лет защищал цвета национальной команды, а также возглавлял нашу юношескую сборную.

# Волейбол # Олег Миканович # Фотофакт

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