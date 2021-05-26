Новым тренером волейбольного «Строителя» стал Олег Миканович

С 2018 по 2021 год специалист был тренером кемеровского «Кузбасса», с которым становился чемпионом России и доходил до полуфинала волейбольной Лиги чемпионов. Также новый рулевой «Строителя» в свое время являлся тренером минского «МАПИД». За период игровой карьеры Олег Миканович получил звание мастера спорта международного класса. Он выступал в клубах Беларуси, Венгрии, Израиля и Кипра. Кроме того, Миканович много лет защищал цвета национальной команды, а также возглавлял нашу юношескую сборную.