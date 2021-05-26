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С двукратной разницей в счёте. Женская сборная Беларуси в товарищеском матче уступила команде России

26 мая 2021 18:50
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Новости Беларуси. Вторая неудача кряду. Женская сборная Беларуси по баскетболу в товарищеском матче проиграла команде России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С двукратной разницей в счёте. Женская сборная Беларуси в товарищеском матче уступила команде России-1

К сожалению, борьбы в данном поединке не получилось. В каждой из четвертей россиянки привозили нашим девушкам не менее семи очков. Наиболее провальным для белорусок оказался третий отрезок, в котором подопечные Трофимовой отстали на 12 баллов, а также финальный, где наши девушки набрали всего четыре очка. Итоговая разница в счете получилась двукратной – 74:36 в пользу России.

Напомним, 25 мая белоруски уступили турчанкам – 52:56. Данные спарринги проводились в рамках подготовки к чемпионату Европы, который стартует 17 июня.

# Баскетбол # Наталья Трофимова # Фотофакт

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