Прямой эфир

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова вышла в финал квалификации Roland Garros

26 мая 2021 14:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ольга Говорцова продолжает борьбу за выход в основную сетку «Ролан Гаррос», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова вышла в финал квалификации Roland Garros -1

26 мая наша соотечественница, которая занимает 138-ю строчку в мировом рейтинге, в полуфинале отбора одолела 205-ю ракетку планеты Яну Фетт.

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова вышла в финал квалификации Roland Garros -4

В первой партии девушки шли вровень, но при счете 4:4 Говорцова не смогла взять гейм на своей подаче, а после и на приеме. Поражение – 4:6. Зато во втором сете белоруска реабилитировалась – 6:2.

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова вышла в финал квалификации Roland Garros -7

Самым напряженным получился третий сет: белоруска по большей части была в роли догоняющей. Сначала отыгралась со счета 0:2, после – 2:4, а при счете 5:5 не выпустила соперницу вперед и оставила партию и матч за собой – 7:5.

# Теннис # Ольга Говорцова # Яна Фетт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Определились все полуфиналисты в ЧБ по мини-футболу
26 мая 2021 11:43

Определились все полуфиналисты в ЧБ по мини-футболу

«Пришлось готовиться в сложных условиях». Белорусские паралимпийцы завоевали 19 медалей на ЧЕ по плаванию
25 мая 2021 21:19

«Пришлось готовиться в сложных условиях». Белорусские паралимпийцы завоевали 19 медалей на ЧЕ по плаванию

Баскетбол. Женская сборная Беларуси проиграла Турции в товарищеском матче
25 мая 2021 19:29

Баскетбол. Женская сборная Беларуси проиграла Турции в товарищеском матче