Белорусская теннисистка Ольга Говорцова вышла в финал квалификации Roland Garros

Новости Беларуси. Ольга Говорцова продолжает борьбу за выход в основную сетку «Ролан Гаррос», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

26 мая наша соотечественница, которая занимает 138-ю строчку в мировом рейтинге, в полуфинале отбора одолела 205-ю ракетку планеты Яну Фетт.

В первой партии девушки шли вровень, но при счете 4:4 Говорцова не смогла взять гейм на своей подаче, а после и на приеме. Поражение – 4:6. Зато во втором сете белоруска реабилитировалась – 6:2.