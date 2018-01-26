«Сергей Бетов в составе, в том числе выездном, будет». Кто из белорусов выступит на Кубке Дэвиса?

Новости Беларуси. 2 февраля теннисисты национальной мужской сборной начнут дуэль с коллегами из Австрии в рамках первого круга первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни выступят в гостях на любимом альпийцами грунтовом корте. Капитан Владимир Волчков вызвал своих подопечных на сбор за две недели до матча, чтобы привыкнуть к покрытию.

Ярко-оранжевый грунт посреди зимы для теннисистов не экзотика, но привыкать к этому покрытию приходится. Ведь впереди старт Кубка Дэвиса, и придется начинать на австрийской земле. На сборе под Минском находятся 10 человек, хотя капитан почти уверен, кто будет выступать.

Владимир Волчков, капитан мужской сборной Беларуси по теннису:

Сегодня Андрей Василевский подтягивается уже. Сегодня будем на месте определяться. Ярослав Шило может пару сыграть, как последние матчи показывали. Сергей Бетов в составе, в том числе выездном, будет. Уже на месте будем смотреть, какой будет игровой расклад.

Хранить тайну, собственно, бесполезно. Те, кто следит за отечественным теннисом, лидеров узнают даже в темноте. В отсутствие Максима Мирного ответственность, бесспорно, падает на Андрея Василевского, которого Ярослав Шило знает как облупленного и чувствует как собственный пульс.

Ярослав Шило, член сборной Беларуси по теннису:

Мы с Андреем провели, мне кажется, столько матчей, сколько я с другими партнерами не играл вообще. Мы с ним начали сотрудничество… Как сотрудничество, просто играли пару с 18 лет. И добились немалых успехов на уровне фьючерсов. Заменять Макса – это на самом деле удовольствие. Жалко, что он не будет с нами, но он поддерживает нас в сообщениях и он в команде все равно есть.

Илья Ивашко в рейтинге АТР 211, у него самый высокий показатель. Тем не менее, в гостевой вояж отправятся и Дмитрий Жирмонт, и Сергей Бетов. Для белорусов очень важно переиграть оппонентов, тем более что в 2017 году встреча с австрийцами закончилась победой наших ребят. В случае повторения такого результата они выйдут на команду России.