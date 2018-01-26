Australian Open. За час Роджер Федерер обыграл корейца Чхун Хёна

26 января в полуфинале он скрестил ракетки с открытием турнира – корейцем Чхун Хёном. Правда, зрители, купившие билет на матч, скорее всего, остались разочарованы. Поединок продолжался всего лишь один час и закончился досрочно – во втором сете Чхун Хён снялся из-за проблем со здоровьем. К тому времени он успел в одну калитку проиграть первую партию – 1:6, да и в следующей дела у него шли ни шатко ни валко – 2:5.