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Новым тренером солигорского «Шахтёра» назначен Сергей Ташуев. Что о нём известно?

12 апреля 2022 15:25
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Новости Беларуси. У солигорского «Шахтера» новый рулевой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Иван Биончик покинул команду. На смену ему пришел хорошо знакомый солигорским болельщикам Сергей Ташуев.  

Новым тренером солигорского «Шахтёра» назначен Сергей Ташуев. Что о нём известно?-1

Сергей Абуезидович уже возглавлял «Шахтер» в 2018-2019 годах. Под его руководством «Шахтер» завоевал серебро и бронзу чемпионата Беларуси, а также Кубок страны. Последним клубом Ташуева была российская команда «Чайка» из Песчанокопского. Напомним, нынешний сезон футболисты «Шахтера» начали с поражения 0:1 от борисовского БАТЭ в матче за Суперкубок.  

Новым тренером солигорского «Шахтёра» назначен Сергей Ташуев. Что о нём известно?-4

Сейчас солигорчане после трех туров занимают 6 место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. «Шахтер» одержал одну победу и дважды сыграл вничью. В следующем поединке в рамках четвертого тура команда из Солигорска встретится с лидером чемпионата, борисовским БАТЭ.  

# Футбол Беларуси # Иван Биончик # Сергей Ташуев # Фотофакт

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