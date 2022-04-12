Новым тренером солигорского «Шахтёра» назначен Сергей Ташуев. Что о нём известно?

Новости Беларуси. У солигорского «Шахтера» новый рулевой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Иван Биончик покинул команду. На смену ему пришел хорошо знакомый солигорским болельщикам Сергей Ташуев.

Сергей Абуезидович уже возглавлял «Шахтер» в 2018-2019 годах. Под его руководством «Шахтер» завоевал серебро и бронзу чемпионата Беларуси, а также Кубок страны. Последним клубом Ташуева была российская команда «Чайка» из Песчанокопского. Напомним, нынешний сезон футболисты «Шахтера» начали с поражения 0:1 от борисовского БАТЭ в матче за Суперкубок.