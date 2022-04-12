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«Соперничество с сильнейшими – это всегда приятно». Как прошёл второй день соревнований по пулевой стрельбе?

12 апреля 2022 14:37
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Новости Беларуси. Во второй соревновательный день этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе, который в эти дни принимает Минск, участники разыграли два комплекта наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Соперничество с сильнейшими – это всегда приятно». Как прошёл второй день соревнований по пулевой стрельбе?-1

В финале микстов в стрельбе из пневматической винтовки победа, а также серебро достались нашим гостям из России. На третьей позиции белорусский дуэт, Мария Мартынова и Владимир Чернов. Во втором упражнении в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров выясняли отношения мужчины. Здесь вновь первые места у гостей, а вот замкнул тройку сильнейших наш Евгений Матусевич из команды Брестской области.  

«Соперничество с сильнейшими – это всегда приятно». Как прошёл второй день соревнований по пулевой стрельбе?-4

Владимир Исаков, старший тренер сборной России по пулевой стрельбе:  
Базу эту я видел, когда был здесь на II Европейских играх. Может, до мирового уровня не дотягивает исключительно только наличием щитов. В остальном здесь все очень неплохо. Белорусские стрелки – это не слабые стрелки. А конкуренция всегда лучше, нежели вариться в собственном соку. Даст бог, результаты будут не хуже, чем на мировых первенствах.  

«Соперничество с сильнейшими – это всегда приятно». Как прошёл второй день соревнований по пулевой стрельбе?-7

Мария Мартынова, бронзовый призер турнира:  
Своим результатом отчасти довольна. Всегда можно пострелять лучше. Что к нам приехали поучаствовать наши друзья из Российской Федерации, очень приятно и полезно.  

«Соперничество с сильнейшими – это всегда приятно». Как прошёл второй день соревнований по пулевой стрельбе?-10

Владимир Чернов, бронзовый призер турнира:  
Удовлетворительно, так скажем, так как мы третьи. Если бы были первыми, то, конечно, было бы отлично. У нас всегда были только белорусские спортсмены на этих соревнованиях, а здесь приехала сборная России. Это новые ощущения. Соперничество с сильнейшими – это всегда приятно.  

«Соперничество с сильнейшими – это всегда приятно». Как прошёл второй день соревнований по пулевой стрельбе?-13

Кубок Беларуси проходит в четыре этапа, финал проводится традиционно в конце года, куда приглашаются победители и призеры четырех туров, а также прошлогодние победители. Отметим, что в этом турнире принимают участие 40 российских атлетов.  

# Стрельба # Владимир Исаков # Мария Мартынова # Владимир Чернов # Евгений Матусевич # Фотофакт

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