Новые правила в пятиборье! Обсудили перспективы белорусских атлетов с тренерами нацкоманды и МОККЦОР

На прошлой неделе в современном пятиборье, отечественном, случился триумф. На чемпионате мира до 17 лет наш Аким Гнедчик стал чемпионом. 21 сентября ему исполнилось 16. От всей души поздравляем победителя. В новом сезоне белорусы будут проводить все внутренние турниры по новым правилам, верховая езда заменяется на полосу препятствий, причем в Минске СДЮШОР обзавелась этой сложно составляющей конструкцией. Но многие специалисты и спортсмены не хотят мириться с потерей конной составляющей в этом виде спорта, и именно белорусы знают, как сохранить данную дисциплину. Насущных тем для обсуждений предостаточно и мы пригласили в студию «Спорттаймера», главного тренера Александра Селецкого и тренера новоиспеченного чемпиона мира Алексея Воробьева.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Какое будет предложение? Александр Селецкий, главный тренер национальной команды Беларуси по современному пятиборью:

Предложение: сделать неолимпийский вид. Сохранить верховую езду. Юлия Силипицкая:

Сохранить верховую езду и сделать это неолимпийским видом программы? Александр Селецкий:

Да. С верховой ездой. Юлия Силипицкая:

Гениально. Александр Селецкий:

Конечно, очень здорово. И многие страны это тоже поддерживают. Но, опять же, неофициально. Юлия Силипицкая:

А когда конгресс будет? Александр Селецкий:

Конгресс буквально через месяц. Юлия Силипицкая:

Через месяц будет конгресс, и Беларусь выйдет с таким предложением. Ваше личное мнение?

Алексей Воробьев, тренер-преподаватель МОККЦОР по современному пятиборью:

Концепция, история, традиция, все теряется. Юлия Силипицкая:

То есть это уже не пятиборье? Алексей Воробьев:

Уже другое пятиборье. Юлия Силипицкая:

Значит вы теперь тренер не пятиборцев? Алексей Воробьев:

Пока пятиборцы. Я работу свою делать буду, что делать. Для меня это, скажем так, на самом деле, болезненно. Юлия Силипицкая:

А вы как главный тренер? Александр Селецкий:

Как главный тренер, мы должны выполнять первоочередную свою задачу, которая перед нами стоит. Конечно, есть обиды, есть, конечно, сожаления о том, что почему... Естественно, целая плеяда пятиборья не только белорусская, но и на мировом уровне как бы после Олимпиады завершает карьеру.

Юлия Силипицкая:

Только из-за того, что меняется вид? Александр Селецкий:

Да, почему? Потому что тяжело приспосабливаться, особенно уже возрастным спортсменам к другому виду. Юлия Силипицкая:

А категория возрастной – это какой спортсмен? Алексей Воробьев:

До 40 лет и выше. Юлия Силипицкая:

Была буквально два дня назад на этой полосе препятствий. В начале визуально очень впечатлило. Алексей Воробьев:

В первую очередь это делалось для зрелищности. Александр Селецкий:

Не каждый специалист определит, что происходит на дорожке, как спортсмен... Юлия Силипицкая:

Специалист, наверное, определит. Зрителю, наверное, сложнее. Хотя в Ратомке, когда был чемпионат Европы, мы принимали, в Ратомке показывали… Александр Селецкий:

Последний вид... Сочетание было очень сильное. Это верховая езда и комбинированный вид. Это настолько было зрелищно, очень быстро все происходило. Юлия Силипицкая:

И много было зрителей. Александр Селецкий:

И зрителей много было, да.