Новые правила в пятиборье! Обсудили перспективы белорусских атлетов с тренерами нацкоманды и МОККЦОР
На прошлой неделе в современном пятиборье, отечественном, случился триумф. На чемпионате мира до 17 лет наш Аким Гнедчик стал чемпионом. 21 сентября ему исполнилось 16. От всей души поздравляем победителя. В новом сезоне белорусы будут проводить все внутренние турниры по новым правилам, верховая езда заменяется на полосу препятствий, причем в Минске СДЮШОР обзавелась этой сложно составляющей конструкцией. Но многие специалисты и спортсмены не хотят мириться с потерей конной составляющей в этом виде спорта, и именно белорусы знают, как сохранить данную дисциплину.
Насущных тем для обсуждений предостаточно и мы пригласили в студию «Спорттаймера», главного тренера Александра Селецкого и тренера новоиспеченного чемпиона мира Алексея Воробьева.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Какое будет предложение?
Александр Селецкий, главный тренер национальной команды Беларуси по современному пятиборью:
Предложение: сделать неолимпийский вид. Сохранить верховую езду.
Юлия Силипицкая:
Сохранить верховую езду и сделать это неолимпийским видом программы?
Александр Селецкий:
Да. С верховой ездой.
Юлия Силипицкая:
Гениально.
Александр Селецкий:
Конечно, очень здорово. И многие страны это тоже поддерживают. Но, опять же, неофициально.
Юлия Силипицкая:
А когда конгресс будет?
Александр Селецкий:
Конгресс буквально через месяц.
Юлия Силипицкая:
Через месяц будет конгресс, и Беларусь выйдет с таким предложением. Ваше личное мнение?
Алексей Воробьев, тренер-преподаватель МОККЦОР по современному пятиборью:
Концепция, история, традиция, все теряется.
Юлия Силипицкая:
То есть это уже не пятиборье?
Алексей Воробьев:
Уже другое пятиборье.
Юлия Силипицкая:
Значит вы теперь тренер не пятиборцев?
Алексей Воробьев:
Пока пятиборцы. Я работу свою делать буду, что делать. Для меня это, скажем так, на самом деле, болезненно.
Юлия Силипицкая:
А вы как главный тренер?
Александр Селецкий:
Как главный тренер, мы должны выполнять первоочередную свою задачу, которая перед нами стоит. Конечно, есть обиды, есть, конечно, сожаления о том, что почему... Естественно, целая плеяда пятиборья не только белорусская, но и на мировом уровне как бы после Олимпиады завершает карьеру.
Юлия Силипицкая:
Только из-за того, что меняется вид?
Александр Селецкий:
Да, почему? Потому что тяжело приспосабливаться, особенно уже возрастным спортсменам к другому виду.
Юлия Силипицкая:
А категория возрастной – это какой спортсмен?
Алексей Воробьев:
До 40 лет и выше.
Юлия Силипицкая:
Была буквально два дня назад на этой полосе препятствий. В начале визуально очень впечатлило.
Алексей Воробьев:
В первую очередь это делалось для зрелищности.
Александр Селецкий:
Не каждый специалист определит, что происходит на дорожке, как спортсмен...
Юлия Силипицкая:
Специалист, наверное, определит. Зрителю, наверное, сложнее. Хотя в Ратомке, когда был чемпионат Европы, мы принимали, в Ратомке показывали…
Александр Селецкий:
Последний вид... Сочетание было очень сильное. Это верховая езда и комбинированный вид. Это настолько было зрелищно, очень быстро все происходило.
Юлия Силипицкая:
И много было зрителей.
Александр Селецкий:
И зрителей много было, да.
Юлия Силипицкая:
Так вот, если вернуться к этой площадке. Видели? Трогали? А сами повисели?
Алексей Воробьев:
Трогали. Ну, висел, пробовал, да.
Юлия Силипицкая:
И что?
Алексей Воробьев:
Ну, делать дело надо. Молодым, я скажу так, ребятам, совсем молодым, от 12 лет до 15, очень им даже нравится, азартно, захватывающе.
Юлия Силипицкая:
С Акимом я разговариваю, он говорит: мне так нравится. Ваня Прудков тоже сказал: вау, нравится. Ну вот я согласна, да, наверное, что это молодежи больше интересно.
Александр Селецкий:
Этот вид на самом деле интересный, своеобразный. Пятиборье очень сильно изменилось с тех пор, как вообще начало в общем-то развиваться, существовать. Почему? Потому что раньше каждый вид был в один день, потом объединили в несколько. Настолько оно изменялось. Та же стрельба была из боевого пистолета.
Юлия Силипицкая:
Да, я помню, помню.
Александр Селецкий:
Сильно критиковали тот же комбинированный вид. Лазер-ран, который пришел. Но на сегодняшний день, с одной стороны, где-то мы потеряли, скажем так, пятиборскую эстезию, пятиборье, когда стрелял офицер с боевого оружия. Но зато на сегодняшний день детям в любом месте мы можем провести тренировку. Это очень важно, потому что мы можем ее видоизменять сегодня на открытой местности, завтра в закрытой местности. Не надо согласовывать.
Подробности в видео.