Определились первые победители международного турнира Гран-при по вольной борьбе памяти Александра Медведя
Более 200 сильнейших борцов из 11 стран оспаривают звание лучших. В минском Дворце спорта проходят решающие поединки 53-го международного турнира Гран-при по вольной борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В предыдущие годы традиционные соревнования проводились на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Легендарный спортсмен ушел из жизни 2 сентября. Впервые соревнования проводятся в память о прославленном борце.
Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Для нас это большая потеря. И сегодня многие приехали почтить память нашего выдающегося спортсмена и достойно показывать борьбу. Жизнь продолжается. Мы, конечно, будем продолжать начатое Александром Васильевичем дело. Будем развивать, максимально ярко, красочно проводить этот турнир.
Омар Муртазалиев, вице-президент Федерации спортивной борьбы России:
Мы все вместе, безусловно, один в поле – не воин. И федерация спортивной борьбы Республики Беларусь, Министерство спорта, другие государственные органы, бизнесмены местные, но и мы, россияне. Вместе мы должны поднять на новую высоту, чтобы всем показать, что Александра Васильевича нет вместе с нами, но в наших сердцах жива память о нем.
В эти минуты соревнования продолжаются, но у белорусов уже есть медали. Яркую победу одержал наш Арыйан Тютрин. Его соперником в финале стал Рустам Жилясов из России. Особенно напряженным выдался поединок Дмитрия Шамело с россиянином Артемом Слепцовым в категории до 61 килограмма.
Дмитрий Шамело, бронзовый призер турнира:
Конечно, мотивировала такая большая публика. И также главный тренер смотивировал перед соревнованиями, что нельзя было проигрывать вообще никак. Конкуренция была очень сильная на этом турнире. В каждом весе есть с кем побороться из других стран. Там и чемпионы мира, и призеры есть, все, кто хочешь.
Ежегодно на турнир приезжают сильнейшие борцы, в числе которых призеры чемпионатов мира и Европы. Для наших спортсменов соревнования являются отборочными на чемпионат мира по неолимпийским весам, который пройдет в октябре в Албании.