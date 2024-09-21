Определились первые победители международного турнира Гран-при по вольной борьбе памяти Александра Медведя

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы: Для нас это большая потеря. И сегодня многие приехали почтить память нашего выдающегося спортсмена и достойно показывать борьбу. Жизнь продолжается. Мы, конечно, будем продолжать начатое Александром Васильевичем дело. Будем развивать, максимально ярко, красочно проводить этот турнир.

Омар Муртазалиев, вице-президент Федерации спортивной борьбы России:

Мы все вместе, безусловно, один в поле – не воин. И федерация спортивной борьбы Республики Беларусь, Министерство спорта, другие государственные органы, бизнесмены местные, но и мы, россияне. Вместе мы должны поднять на новую высоту, чтобы всем показать, что Александра Васильевича нет вместе с нами, но в наших сердцах жива память о нем.

В эти минуты соревнования продолжаются, но у белорусов уже есть медали. Яркую победу одержал наш Арыйан Тютрин. Его соперником в финале стал Рустам Жилясов из России. Особенно напряженным выдался поединок Дмитрия Шамело с россиянином Артемом Слепцовым в категории до 61 килограмма.