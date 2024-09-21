«Неман» одолел команда Гомеля в чемпионате Беларуси по хоккею

Семь шайб на двоих – таков итог противостояния. Хозяева льда вышли вперед уже на второй минуте матча, но для того, чтобы восстановить паритет, гостям понадобилось 50 секунд. А совсем скоро «рыси» и вовсе повели. Но не прошло и минуты, как цифры на табло вновь стали равными. Однако несмотря на сопротивление «Немана» на перерыв дружины ушли с перевесом в пользу гомельчан. Последующие игровые отрезки были куда скромнее, подопечные Евгения Летова на радость местной публики по разу огорчили своих оппонентов и праздновали итоговую победу – 4:3.