«Гомель» обыграл «Нафтан» в первом матче игрового дня ЧБ по футболу

На футбольных полях Беларуси продолжаются игровые баталии в рамках чемпионата страны. В первом поединке дня «Гомель» принимал новополоцкий «Нафтан», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости ударно стартовали и вышли вперед на 11-й минуте. Отличился Антон Сучков. В начале второго тайма бразильский нападающий хозяев Фернандо Нето восстановил равновесие. А под занавес встречи Джуниор Эффаге установил окончательные цифры на табло – 2:1 в пользу «Гомеля». А габонский форвард упрочил свое лидирующее положение в гонке бомбардиров нынешнего розыгрыша.