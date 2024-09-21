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«Гомель» обыграл «Нафтан» в первом матче игрового дня ЧБ по футболу

21 сентября 2024 18:07
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На футбольных полях Беларуси продолжаются игровые баталии в рамках чемпионата страны. В первом поединке дня «Гомель» принимал новополоцкий «Нафтан», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Гомель» обыграл «Нафтан» в первом матче игрового дня ЧБ по футболу-1

Гости ударно стартовали и вышли вперед на 11-й минуте. Отличился Антон Сучков. В начале второго тайма бразильский нападающий хозяев Фернандо Нето восстановил равновесие. А под занавес встречи Джуниор Эффаге установил окончательные цифры на табло – 2:1 в пользу «Гомеля». А габонский форвард упрочил свое лидирующее положение в гонке бомбардиров нынешнего розыгрыша.

# Футбол

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