Новый национальный рекорд в прыжках в высоту. Максим Недосеков взял золото на турнире в Венгрии

Новости Беларуси. Максим Недосеков установил новый национальный рекорд в прыжках в высоту на международном турнире в Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Максим Недосеков установил новый национальный рекорд в прыжках в высоту на международном турнире в Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусскому прыгуну покорилась высота 2 метра 37 сантиметров, что соответствует золоту и новому отечественному достижению в этой дисциплине. Хороший задел перед Олимпийскими играми. Главный конкурент Илья Иванюк отстал от нашего белоруса на 1 сантиметр.
В прыжках в длину у женщин Анастасия Мирончик-Иванова замкнула тройку сильнейших. Наша прыгунья смогла показать результат 6 метров 60 сантиметров, что соответствует бронзовой награде.
Третью награду в копилку белорусов на этом турнире положила Эльвира Герман. Белоруска в финале на стометровке с барьерами прошла дистанцию за 12 секунд 67 сотых.