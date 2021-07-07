Новый национальный рекорд в прыжках в высоту. Максим Недосеков взял золото на турнире в Венгрии

Новости Беларуси. Максим Недосеков установил новый национальный рекорд в прыжках в высоту на международном турнире в Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусскому прыгуну покорилась высота 2 метра 37 сантиметров, что соответствует золоту и новому отечественному достижению в этой дисциплине. Хороший задел перед Олимпийскими играми. Главный конкурент Илья Иванюк отстал от нашего белоруса на 1 сантиметр.