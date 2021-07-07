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Новый национальный рекорд в прыжках в высоту. Максим Недосеков взял золото на турнире в Венгрии

07 июля 2021 12:09
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Новости Беларуси. Максим Недосеков установил новый национальный рекорд в прыжках в высоту на международном турнире в Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новый национальный рекорд в прыжках в высоту. Максим Недосеков взял золото на турнире в Венгрии-1

Белорусскому прыгуну покорилась высота 2 метра 37 сантиметров, что соответствует золоту и новому отечественному достижению в этой дисциплине. Хороший задел перед Олимпийскими играми. Главный конкурент Илья Иванюк отстал от нашего белоруса на 1 сантиметр. 

Новый национальный рекорд в прыжках в высоту. Максим Недосеков взял золото на турнире в Венгрии-4

В прыжках в длину у женщин Анастасия Мирончик-Иванова замкнула тройку сильнейших. Наша прыгунья смогла показать результат 6 метров 60 сантиметров, что соответствует бронзовой награде.

Третью награду в копилку белорусов на этом турнире положила Эльвира Герман. Белоруска в финале на стометровке с барьерами прошла дистанцию за 12 секунд 67 сотых.

# Легкая атлетика # Максим Недосеков # Илья Иванюк # Анастасия Мирончик-Иванова # Эльвира Герман # Фотофакт

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