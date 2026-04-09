Новый национальный рекорд установлен на чемпионате Беларуси по плаванию

Белорусские спортсмены вновь завоевали практически все награды открытого чемпионата страны по плаванию – он проходит в Минске. В турнире принимают участие лидеры национальной команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Денис Пащеня, корреспондент: На водных дорожках звездная россыпь. Здесь можно увидеть рекордсмена мира Илью Шимановича, чемпионку Европы Анастасию Шкурдай или участницу олимпиад Алину Змушко.

Сегодня приятно удивил Иван Шамшурин. В вечерней сессии он завоевал золото на 200-метровке баттерфляем, а утром в этой же дисциплине установил национальный рекорд. Время заплыва 1 минута 55 секунд и 88 сотых. Благодаря такому результату спортсмен выполнил норматив отбора для участия в чемпионате Европы в Париже.

Иван Шамшурин, победитель открытого чемпионата Беларуси по плаванию:

Доволен результатом – это основное. Чемпионом страны мне уже как-то непривычно быть. Вот рекордом бить – это хорошо. Уже давно планировалось выступать на международных соревнованиях. Готовимся, настраиваемся и надеемся на хороший результат.

Борьбу за награды, а это 42 комплекта медалей, ведут более 400 пловцов. Конкуренцию нашим атлетам составляют представители России, Казахстана и Китая. В серьезном соперничестве белорусы не затерялись и превосходят своих оппонентов на большинстве дистанций. Турнир важен еще и тем, что является подготовительным перед континентальным форумом.