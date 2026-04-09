Илья Протас дебютировал в Национальной хоккейной лиге

Еще один белорус в сильнейшей лиге мира. Илья Протас дебютировал за «Вашингтон» в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовым матчем для форварда стал выездной поединок против «Торонто», в котором «столичные» праздновали убедительную викторию – 4:0. Нападающий выходил на лед вместе со старшим братом Алексеем. Земляки отметились ассистами при последней голевой атаке своей дружины. Таким образом, Протас-младший стал 19-м белорусским хоккеистом в НХЛ и 8-м – в нынешнем сезоне. И это новый рекорд! Более того, уроженец Витебска – первый среди соотечественников, кому удалось отличиться результативным действием в дебютном матче.

Илья Протас, игрок ХК «Вашингтон»:

Все невероятно: дебют, первая смена и, конечно, сама игра: мы взяли два очка. И еще один особенный момент – я разделил это событие с моим братом. Когда ты растешь и мечтаешь получить шанс сыграть в НХЛ, ты ведь не думаешь, что в этот момент твой брат будет рядом с тобой на том же уровне. И я очень счастлив, что мечта сбылась.

Следующий матч «Вашингтон» проведет на выезде 11 апреля против «Питтсбурга». «Кэпиталз» сохраняют небольшие шансы на продолжение борьбы в нокаут-раунде.