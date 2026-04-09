В Минской области ранние яровые зерновые и зернобобовые уже посеяны более чем на 95%

О том, как идет работа в одном из хозяйств Воложинского района, расскажет Ольга Пасечник.

В центральном регионе ранние яровые зерновые и зернобобовые уже посеяны более чем на 95 %. Подкормка озимых культур практически завершена – удобрения внесены на площади свыше 335 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Гектар за гектаром… В сельхозпредприятии «Богдановское» не теряют времени. От рассвета до заката аграрии ведут полевые работы. Хорошую погоду не упустили – яровой сев почти завершен. 600 гектаров пройдено, переключились на однолетние травы.

Александр Матус, механизатор сельхозпредприятия «Богдановское»: Работаю 25 лет. Работа нравится. Работаем в одной команде. Стараемся уложиться в сроки. Обслуживание делаем вовремя, трактор не подводит. Сею в день до 40. В поле можно и 50 посеять.

Однолетние травы – основа успеха в животноводстве, ведь от кормовой базы зависят и привесы, и надои. В этом сезоне планируют засеять 300 гектаров. Чтобы уложиться в сроки, работы идут нон-стопом.

Александр Кудрицкий, главный агроном сельхозпредприятия «Богдановское»:

Общая площадь земли у нас, сельхозугодий, составляет более 9 000 гектаров, с учетом того, что присоединили недавно еще один колхоз к нам. Работы прибавилось, но механизаторов хватает, техники хватает, новая техника поступает. 20 % всех посевов занимает элита. У нас элита двух сортов: сорт «Аванс» и сорт «БЕНТЕ».

Сев однолетних трав завершат в ближайшие пять дней. На очереди – кукуруза. Под нее отвели тысячу гектаров. На полях сейчас трудится более 20 единиц техники – легкий гусеничный «Роса» для влажной земли и мощные трактора для твердых грунтов. Азот, фосфор, калий, органика – полноценный весенний рацион для каждого гектара.