Брестское «Динамо» одержало победу над «Ислочью» в рамках чемпионата Беларуси по футболу

На футбольных аренах нашей страны стартовала программа третьего тура чемпионата Беларуси. В единственном матче игрового дня брестское «Динамо» на выезде обыграло «Ислочь» из Минского района, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Бело-синие» с начала розыгрыша потерпели уже два болезненных поражения и сегодня приложили максимум усилий, чтобы реабилитироваться. Правда, и эта дуэль не порадовала зрителей обилием мячей. Единственный гол под занавес первого тайма забил Денис Ковалевич – он и принес викторию команде из города над Бугом – 1:0. Отметим, брестчане остались в меньшинстве по ходу второго отрезка.

10 апреля борьба в рамках национального первенства продолжится. В программе пятницы – еще три встречи. 11 апреля в центральном поединке тура жодинское «Торпедо» примет «Динамо-Минск».