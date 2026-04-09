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Брестское «Динамо» одержало победу над «Ислочью» в рамках чемпионата Беларуси по футболу

09 апреля 2026 17:49
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На футбольных аренах нашей страны стартовала программа третьего тура чемпионата Беларуси. В единственном матче игрового дня брестское «Динамо» на выезде обыграло «Ислочь» из Минского района, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Брестское «Динамо» одержало победу над «Ислочью» в рамках чемпионата Беларуси по футболу-1

«Бело-синие» с начала розыгрыша потерпели уже два болезненных поражения и сегодня приложили максимум усилий, чтобы реабилитироваться. Правда, и эта дуэль не порадовала зрителей обилием мячей. Единственный гол под занавес первого тайма забил Денис Ковалевич – он и принес викторию команде из города над Бугом – 1:0. Отметим, брестчане остались в меньшинстве по ходу второго отрезка. 

10 апреля борьба в рамках национального первенства продолжится. В программе пятницы – еще три встречи. 11 апреля в центральном поединке тура жодинское «Торпедо» примет «Динамо-Минск». 

# Футбол Беларуси

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