Врачи называют состояние велосипедистки, сломавшей позвоночник на Играх в Рио, стабильным

Новости Бразилии. Велогонщица из Нидерландов Аннемик ван Влетен во время скоростной гонки на Олимпиаде в Рио не справилась с управлением и налетела на бордюр. Спортсменка получила тройной перелом позвоночника и сотрясение головного мозга.

По последним данным, врачи оценивают состояние спортсменки как стабильное. Сама ван Влетен на странице в Twitter поблагодарила поклонников за слова поддержки.

Аннемик ван Влетен, голландская велогонщица:

Сейчас я в больнице с переломами и другими повреждениями, но со мной все будет хорошо. Такое разочарование после лучшей гонки в моей карьере.

Момент падения голландской спортсменки попал на видео. Шокирующее кадры выложил в Сеть очевидец.

На Играх в Рио ни один день не обходится без травм. Днем ранее за 12 километров до финиша упал итальянский велогонщик Винченцо Нибали. Он лидировал в гонке, но из-за полученных травм был вынужден покинуть соревнования. У спортсмена диагностировали двойной перелом левой ключицы.



Тяжелую травму получил гимнаст из Франции. Самир Айт Саид выполнял опорный прыжок и неудачно приземлился. У него перелом большой и малой берцовой костей (здесь подробнее).